Известного стилиста Зверева несколько лет третирует пожилая шизофреничка

Сергей Зверев ведет преимущественно здоровый образ жизни.

На Московской неделе моды в "Манеже" корреспонденты встретили Сергея Зверева, посетившего показ Александра Рогова. 61-летний стилист и певец появился в своем характерном образе: нарядном костюме и объемной шляпе с пайетками. Журналисты поинтересовались у Сергея, как ему удается сохранять столь молодо выглядящим на протяжении стольких лет.

Зверев рассказал о своем отказе от вредных привычек и ограничении в питании, однако также пожаловался на постоянное недосыпание, подчеркнув важность здорового сна. Оказалось, что причиной бессонницы является его соседка-пенсионерка, проживающая этажом выше.

Сергей Зверев объяснил, что его уже несколько лет третирует соседка, страдающая шизофренией (по его словам, женщине за 70 лет и болезнь находится на определенной стадии). Он сетует на то, что из-за шума, производимого соседкой во всех комнатах квартиры, он не может выспаться. Ситуация усугубляется тем, что соседка, по словам Зверева, знает о его проживании этажом ниже.

Зверев рассказал о предпринятых им попытках решить проблему: он писал записки, пытался поговорить с пенсионеркой, просил ее не шуметь по ночам. Он также обращался к проблеме в социальных сетях, надеясь привлечь внимание к ситуации, но все его усилия оказались тщетными.

Зверев признался, что никакие меры не помогают: даже беруши не спасают от шума. Однако он не желает менять место жительства, так как привык к своему дому. Он считает несправедливым сложившееся положение, однако подчеркнул, что находит утешение в работе, которой у него много.

В заключение было отмечено, что законодательство позволяет выселить собственника из квартиры лишь при наличии значительных задолженностей по коммунальным услугам, и то не всегда. Кроме того, выселение может быть затруднено, если квартира является единственным жильем, поскольку человека нельзя оставить без крыши над головой. А если у человека есть подтвержденный психиатрический диагноз, то выселение практически невозможно.