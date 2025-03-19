Кардинально поменявший образ жизни Пригожин бросил вызов Волочковой: Давняя мечта

Иосиф Пригожин поделился своими амбициями в вопросе физической активности. Известный продюсер стремится улучшить свою физическую форму.

Супруг певицы Валерии объяснил, что спорт всегда был частью его жизни, начиная с детства, когда он занимался вольной борьбой в Дагестане. Это увлечение спортом стало основой его активного образа жизни, и сейчас Иосиф решил вернуться к занятиям для улучшения своей физической формы.

Пригожин отметил, что в настоящее время он занимается спортом дважды в неделю под руководством тренера. Он стремится освоить различные акробатические элементы, включая шпагат, который когда-то был ему знаком.

"Все спрашивают, почему я решил сесть на шпагат? Это моя давняя мечта. Ранее я умел это делать, но после длительного перерыва многие навыки были утрачены", — рассказал продюсер. Он подчеркнул, что не видит ничего странного в своем стремлении к освоению шпагата и считает это вполне естественным желанием.

Пригожин также выразил уверенность в том, что после успешного освоения шпагата он обязательно продемонстрирует свои достижения Анастасии Волочковой. При этом он бросил вызов известной балерине и экс-приме Большого театра, пообещав, что даст ей фору в этом вопросе.

Продюсер уверен, что занятия спортом не только помогают поддерживать хорошую физическую форму, но и способствуют улучшению общего самочувствия и настроения. Он призвал всех, кто задумывается о том, чтобы заняться спортом, не бояться пробовать новое и ставить перед собой амбициозные цели.