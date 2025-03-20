Сотрудник салона связи задержан за "слив" личных данных певца SHAMAN

Как сообщает СМИ, некто сделал "частный заказ" на данные певца Ярослава Дронова.

В Ленинградской области разгорелся скандал, связанный с утечкой персональных данных известного российского певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. По данным источников, правоохранительными органами был задержан 20-летний сотрудник одного из салонов мобильной связи, расположенного в городе Кировск. Молодого человека подозревают в незаконном сборе и передаче личной информации артиста третьим лицам.

Как стало известно, сотрудник, действуя по "частному запросу", осуществил несанкционированный доступ к базе данных и скачал оттуда конфиденциальную информацию, принадлежащую Ярославу Дронову. В дальнейшем эти данные, как предполагается, были переданы неустановленному лицу.

Ситуация с утечкой данных вскрылась благодаря автоматической системе безопасности, которая, как утверждается, настроена для оповещения о подозрительной активности, связанной с персональными данными известных личностей. Подобные системы безопасности, по информации канала, применяются для защиты от несанкционированного доступа к информации о публичных фигурах и знаменитостях, к которым относится и певец SHAMAN. Предположительно, именно срабатывание такой системы и позволило службам безопасности выявить неправомерный запрос к базе данных.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих личную тайну" (статья может варьироваться в зависимости от точной квалификации, но в целом речь идет о статье, касающейся незаконного использования информации, содержащей персональные данные). Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, включая мотивы действий сотрудника салона связи, лицо, заказавшее "слив" информации, и цели, для которых предназначались персональные данные певца.