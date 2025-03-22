Открылась неожиданная правда о знакомстве Филиппа Киркорова с Аллой Пугачевой

Миф о первой встрече двух знаменитостей разрушен.

Долгое время история знакомства Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой была окутана романтическим флером, повествуя о том, как молодой артист впервые увидел Примадонну на телеэкране, а затем на легендарных "Рождественских встречах". Эта версия стала почти канонической, но, как оказалось, реальность была совсем иной и гораздо более неожиданной. Сын известных журналистов, который с детства был близок к семье Бедроса Киркорова, приоткрыл завесу тайны, поделившись истинной историей отца Филиппа о первой встрече двух знаменитостей.

По словам Бедроса Киркорова, судьбоносная встреча случилась в совершенно непринужденной обстановке – на Кремлевской елке. Вместо романтической обстановки "Рождественских встреч", Филипп впервые увидел Аллу Пугачеву на детском празднике, когда ему было всего 12 лет.

Бедрос Киркоров привел сына на новогоднее мероприятие. В ложе дирекции Филипп обратил внимание на девчонку, которой, как оказалось потом, была Кристина Орбакайте, а потом увидел рядом с ней Аллу Пугачеву. В перерыве попросил отца познакомить его с певицей. Бедрос к просьбе Филиппа отнесся скептически. Тогда композитор Владимир Шаинский помог юному Киркорову осуществить мечту. Он подвел его к Примадонне, и сын Бедроса смог получить автограф своего кумира.