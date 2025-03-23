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Воскресенье 23 марта

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Дочь Брюса Уиллиса раскрыла свежие данные о состоянии тяжелобольного актера

Дочь Брюса Уиллиса раскрыла свежие данные о состоянии тяжелобольного актера
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Дочь Брюса Уиллиса поделилась новостями о здоровье своего отца в день его 70-летия.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, связанные с диагнозом лобно-височной деменции, Брюс продолжает проявлять стойкость и оптимизм.

"У него все хорошо, спасибо, что спросили. Пожалуйста, пожелайте моему папе счастливого дня рождения", — отметила наследница звезды франшизы "Крепкий орешек".

Брюс Уиллис. Фото: соцсети

19 марта — особенная дата для семьи Уиллисов. Брюс отметил свой юбилей в кругу близких, которые поддерживают его в это непростое время. Румер и ее сестры, Скаут и Таллула, сплотились вокруг отца, создавая атмосферу любви и заботы. Скаут подчеркнула важность семейной поддержки: "Мы — команда. Мы очень поддерживаем друг друга, и это своего рода железная броня".

Стоит отметить, что в январе этого года Брюс был замечен на публичном мероприятии. Там он лично поблагодарил пожарных за их работу во время лесных пожаров в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что Уиллис уже долгое время избегает публичных мероприятий из-за своего серьезного заболевания. Информация о его состоянии здоровья поступает в основном от членов семьи, и Румер стала одним из немногих источников, которые могут пролить свет на ситуацию. По словам наследницы актера, в семье все хорошо, и они стараются оставаться сплоченными.

Шоу-бизнес в Telegram

23 марта 2025, 03:26
Брюс Уиллис. Фото: соцсети
New York Post✓ Надежный источник

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