Своенравный сын Рудковской и Плющенко пошел против родителей: До победного!

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко устроил скандал во время отдыха на Мальдивах.

Пара отправилась на экзотические острова, чтобы отдохнуть после напряженной работы над различными проектами. 12-летний Саша, активно занимающийся фигурным катанием и принимающий участие в соревнованиях, также нуждался в передышке от тренировок.

Однако, несмотря на необходимость отдыха, его отец, Плющенко, решил, что физическая активность в отпуске — это важная часть распорядка. Во время одной из утренних тренировок по падел-теннису мальчик откровенно выразил свое недовольство. Рудковской сняла это на видео и опубликована в социальных сетях. На обнародованных кадрах Саша с возмущением заявляет: "Я не пойду в 9:30 утра! Я буду спать до победного! Я приехал сюда, чтобы отдыхать, а не играть в падел-теннис!".

Рудковская с юмором прокомментировала ситуацию, назвав ее "Разборками на Мальдивах". Однако многие пользователи социальных сетей заметили, что подобные всплески эмоций могут быть признаком того, что Саша вступает в переходный возраст. В этом возрасте подростки часто начинают осознавать свою индивидуальность и стремятся к большей свободе, и это может вызвать конфликты с родителями.