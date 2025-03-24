"Это просто ужас!": Александр Шоуа из "Непары" три дня провел под капельницами

У настоящих артистов есть железное правило: не выйти на сцену можно только в случае смерти. Болезнь и высокая температура не являются предлогом для отмены или переноса выступлений. Этому правилу верен и Александр Шоуа, знакомый всем как музыкант, исполнитель и создатель группы "Непара".

На концерт лауреатов премии "Золотой граммофон" в Петербурге он приехал совершенно больной. Но никто из зрителей ничего не заметил – Шоуа отработал на сцене на 200 процентов.

– Я три дня провалялся под капельницами, делая по две в день, – признался 51-летний Шоуа в интервью "Утро.ру". – Вчера ко мне в гримерную пришел врач, попытался сделать вливания. Это просто ужас! Потом делали горячий укол натрия хлорида (он воздействует на вегетативную нервную систему, способствует выработке адреналина и восполняет дефицит кальция – Прим. ред.)".

А в "Сапсане" по пути в Петербург Александру пришлось дышать через ингалятор, потому что через несколько часов предстояло выходить на сцену – нельзя было и вида подать, что он нездоров.

"Это обычный грипп, которым я переболел уже, но остатки – это страшное дело, – вздыхает музыкант. – И самое неприятное – это несмыкание связок".

Напомним, многие жители столицы жалуются на новый мощный вирус, который не проходит неделями. О своем недуге заболевшие говорят как о "смеси гриппа и ковида" и характеризуют его высокой несбиваемой температурой, затяжным сухим кашлем, неутихающей головной болью.