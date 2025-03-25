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Вторник 25 марта

10:10Своенравный сын Рудковской и Плющенко пошел против родителей: До победного! 09:07"Деменция и неконтролируемое мочеиспускание": как живет 57-летний Дмитрий Нагиев 08:45У скандалиста Башарова нашли более 800 штрафов за нарушения ПДД 06:28Борисова откровенно рассказала о борьбе с серьезной болезнью: Тяжело даже говорить 03:42Ковальчук оказалась под жестким прессингом матери Харламова после свадьбы 00:17Бородина обрушилась на уколовших ее россиянок: Так сложно радоваться успехам других? 23:40Разница 44 года: юная возлюбленная рассказала о бриллиантах от Лепса и подготовке к свадьбе 21:20Олег Меньшиков публично признался в тяжелой зависимости 20:30Актер Жерар Депардье опять вляпался в позорную историю 19:56Об уехавшей Орбакайте открылась неприглядная правда 19:27Блогер Дмитрий Пучков встретился с молодежью в Подмосковье 18:20Адвокат рассказал, может ли Пугачева претендовать на наследство Бедроса Киркорова 16:54Сергей Лазарев поделился своим горем с публикой: Я так много никогда не плакал 16:34Отар Кушанашвили раскрыл странный запрет врачей после победы над раком 15:25Телеведущая Елена Малышева разрыдалась в эфире Первого канала: Я не могу 14:09Официально: Осужденный за смертельное ДТП Ефремов выходит на свободу по УДО 13:52Бедрос Киркоров перед смертью успел раскрыть главный секрет всей своей жизни 13:52Заключенный Ефремов из-за решетки прилюдно назвал своего главного врага 13:37Тест: угадайте город по одному кадру из знаковых советских фильмов 12:15"Это просто ужас!": Александр Шоуа из "Непары" три дня провел под капельницами 12:09Беременность помешала Иде Галич организовать пышную свадьбу 10:57Уехавшая от мужа Саша Савельева не смогла сдержать слез после родов 09:25Близкий друг семьи раскрыл причину увольнения сиделки покойного Киркорова 09:13Лолита рассказала о половом воспитании 26-летней дочери 08:28Резко постаревшая после рождения дочери 45-летняя Орлова вызвала тревогу 06:42Ким Кардашьян и Джессика Альба: 6 звезд, которые загорают круглый год 03:36Самооценка: что это, на что влияет, как ее повысить и нужно ли? 00:21Психология отношений в паре: как выстроить прочную связь и решать конфликтные ситуации 16:4355-летняя Бледанс раскрыла главный секрет своей точеной фигуры 16:27Данко о своих бывших: "С этими тварями ничего общего иметь не хочу" 14:19Боярская раскрыла свой семейный ритуал: Практически каждый вечер 12:21Покинувшая Россию Бородина сообщила о жутком инциденте: Думала, что голова лопнет 10:07Тест: исправьте ошибки в цитатах любимых героев фильмов из СССР 06:21Алсу в траурном виде встревожила россиян после развода с Абрамовым: Я себе чужая 03:26Дочь Брюса Уиллиса раскрыла свежие данные о состоянии тяжелобольного актера 00:38Соседство с Ефремовым обошлось простому россиянину в несколько миллионов рублей 16:43Озвучено убедительное доказательство скорого развода Меган Маркл и принца Гарри 16:08"Весила уже 30 килограммов": появились жуткие подробности ухода измученной раком Голубкиной 14:37Милявская сделала заявление о своем провале: Надеюсь, не будет никаких драк 12:14Тест: угадайте культовые фильмы их СССР по кадрам с заботливыми отцами 12:09Срочно: в возрасте 85 лет умерла актриса Лариса Голубкина 10:06У вышедшей на сцену в странно состоянии Глюкозы потребовали вернуть деньги зрителям 06:42Открылась неожиданная правда о знакомстве Филиппа Киркорова с Аллой Пугачевой 03:02Певица Нюша сделала важное признание об опозорившемся Егоре Криде 00:37Ироничная проза: 5 книг, в которых истинный смысл скрыт за фасадом насмешки 22:21Прощайте, капитан эстрады: в гроб к Киркорову положили дорогую его сердцу вещь 21:35Вымотанная Бузова пошла на отчаянный шаг из-за ухудшения здоровья 19:33Беременная Заворотнюк сделала заявление о поле будущего ребенка: Это не секрет 17:58Для поминок по отцу Филипп Киркоров снял один из самых дорогих ресторанов Москвы 17:17Подведены итоги Московской недели моды
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"Деменция и неконтролируемое мочеиспускание": как живет 57-летний Дмитрий Нагиев

"Деменция и неконтролируемое мочеиспускание": как живет 57-летний Дмитрий Нагиев
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Онлайн-кинотеатр KION представил премьеру сериала "Актерище", который выйдет на экраны 1 апреля. Корреспондент "Дни.ру" встретился с 57-летним Дмитрием Нагиев, который сыграл там главную роль.

Нагиев в шутку рассказал, какие болезни приобрел, снимаясь в этом фильме: "Гастрит, деменция, непроизвольное мочеиспускание при виде режиссера". По словам актера, продюсеры его "подобрали на обочине нашего кинематографа", между съемками в фильмах "Чикатило" и "Новый год в Березовке". "Хочу поблагодарить моих коллег-артистов, которые очень деликатно относились к моему возрасту на площадке (4 апреля актеру исполнится 58 лет – Прим. ред.)", – говорит Нагиев.

Его герой в фильме – конфликтный и зазвездившийся актер. "Но в жизни я не такой, – уверяет Нагиев. – И эта степенность пришла ко мне с возрастом. Я сполз на следующую ступень своего развития".

Дал он дельный совет и молодым актерам: "Не сдавайтесь! У меня получилось и у вас получится!" Собственно, фильм "Актерище" про преодоление внешних обстоятельств и рассказывает.

Фото: Дни.ру

Напомним, с 2012 по 2021 год, на протяжении десяти сезонов, Дмитрий Нагиев был ведущим вокального суперпроекта Первого канала "Голос". Но сегодня этот проект ему больше не интересен. "Нет, я не смотрю "Голос", – признался он. – И мне тяжело что-то сказать о нем. Но если там есть успехи, то я рад".

Шоу-бизнес в Telegram

25 марта 2025, 09:07
Фото: Дни.ру
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Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов

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