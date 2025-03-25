"Деменция и неконтролируемое мочеиспускание": как живет 57-летний Дмитрий Нагиев

Онлайн-кинотеатр KION представил премьеру сериала "Актерище", который выйдет на экраны 1 апреля. Корреспондент "Дни.ру" встретился с 57-летним Дмитрием Нагиев, который сыграл там главную роль.

Нагиев в шутку рассказал, какие болезни приобрел, снимаясь в этом фильме: "Гастрит, деменция, непроизвольное мочеиспускание при виде режиссера". По словам актера, продюсеры его "подобрали на обочине нашего кинематографа", между съемками в фильмах "Чикатило" и "Новый год в Березовке". "Хочу поблагодарить моих коллег-артистов, которые очень деликатно относились к моему возрасту на площадке (4 апреля актеру исполнится 58 лет – Прим. ред.)", – говорит Нагиев.

Его герой в фильме – конфликтный и зазвездившийся актер. "Но в жизни я не такой, – уверяет Нагиев. – И эта степенность пришла ко мне с возрастом. Я сполз на следующую ступень своего развития".

Дал он дельный совет и молодым актерам: "Не сдавайтесь! У меня получилось и у вас получится!" Собственно, фильм "Актерище" про преодоление внешних обстоятельств и рассказывает.

Напомним, с 2012 по 2021 год, на протяжении десяти сезонов, Дмитрий Нагиев был ведущим вокального суперпроекта Первого канала "Голос". Но сегодня этот проект ему больше не интересен. "Нет, я не смотрю "Голос", – признался он. – И мне тяжело что-то сказать о нем. Но если там есть успехи, то я рад".