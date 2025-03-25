Михаил Ефремов в начале апреля будет дома.

Недавно стало известно, что актер Михаил Ефремов, который в настоящее время отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, скоро будет освобожден. Белгородский суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении, а родственники погибшего простили актера и не будут обжаловать решение инстанции. Ефремов заверил, что осознал пагубность своего пристрастия к алкоголю, которое привело к трагедии.

Предполагается, что уже 9 апреля 61-летний артист вернется домой, хотя его представители допускают небольшое смещение даты, чтобы избежать ажиотажа прессы у колонии No4.

Стало известно, почему Ефремов может вернуться в колонию. Согласно решению суда, после освобождения актер должен будет ежемесячно отмечаться в органах исполнения наказания. Также звезда не имеет права в течение трех лет садиться за руль, и каждый месяц он должен будет отмечаться в органах ФСИН. В случае нарушений этих запретов, УДО может быть отменено.

Решение суда вступит в силу через 15 дней, если прокуратура не подаст апелляцию, что маловероятно, учитывая ее позицию в суде. В Москве Михаила Ефремова ждет жена Софья Кругликова и трое детей. Адвокат подчеркнул, что первоочередной задачей для актера является лечение, а затем уже возвращение к работе.

