Погоревавшая после смерти бывшего мужа Седокова вернулась к веселью и радости

После трагического ухода Яниса Тиммы Анна Седокова решила не погружаться в депрессию, а вернуться к прежним веселым дням.

Недавно певица поделилась с поклонниками видео, на котором весело проводит время в компании подруги в ресторане. Они наслаждались вкусной едой, общались и наслаждались вином.

Эта перемена в настроении певицы стала возможной благодаря выходу ее новой песни, посвященной памяти покойного баскетболиста. В интервью Анна отмечала, что не намерена обсуждать свои чувства и переживания с журналистами, даже несмотря на заманчивые предложения за эксклюзивные комментарии. Вместо этого она выбрала музыку для выражения своих эмоций.

Тем не менее, не все вокруг нее справляются с утратой так же легко. Родные Яниса Тиммы, включая его отца и первую супругу, продолжают испытывать глубокую печаль. Отец спортсмена до сих пор ищет ответы на вопросы о его смерти, а сын Яниса с тоской вспоминает о папе, перебирая его вещи и погружаясь в грусть.

Седокова, похоже, стремится найти баланс между личной трагедией и необходимостью двигаться дальше. Она уже более двух месяцев находилась вдали от публичной жизни, но теперь готова снова наслаждаться ею в полной мере.