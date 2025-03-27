Проигравшая суд Агата Муцениеце отказалась общаться с сыном

Павел Прилучный не чинит препятствий для общения сына с бывшей женой.

Недавно стало известно, что Павел Прилучный выиграл суд против Агаты Муцениеце, добившись пересмотра условий выплаты алиментов на их общих детей – сына Тимофея и дочь Мию. Мосгорсуд принял решение в пользу актера, вернув размер выплат к первоначальным договоренностям, заключенным сразу после развода. Это означает, что Прилучный будет выплачивать Агате Муцениеце по 100 тысяч рублей ежемесячно на каждого из детей, что значительно отличается от первоначальных требований.

В начале прошлого года Муцениеце обратилась в суд с требованием повысить алименты. Конкретная сумма, которую актриса рассчитывала получать, не была публично озвучена. Однако ситуация изменилась после того, как Тимофей переехал жить к отцу, что стало поводом для подачи Павлом Прилучным встречного иска.

Адвокат Павла Прилучного, Оксана Даниелова, заявила, что радость ее клиента связана с восстановлением законности в этом вопросе. При этом она подчеркнула, что решение суда об отмене увеличенных алиментов было принято не на основании факта проживания Тимофея с отцом, а по другим, не разглашаемым, юридическим причинам.

Даниелова также прокомментировала ситуацию с общением Тимофея и Агаты, заверив, что Павел не чинит никаких препятствий для их встреч или разговоров. Согласно словам Оксаны Даниеловой, Тимофей предпринимал попытки связаться с матерью, писал ей поздравления и звонил. Однако, начиная с 18 октября 2024 года (даты назначения экспертизы) и до 26 марта, Агата Муцениеце отказалась общаться и сама ни разу не проявила инициативу и не связалась с сыном.

Вопрос о дальнейшем проживании Тимофея будет решаться на судебном заседании 28 марта. Специалисты уже предоставили заключение, основанное на психологической экспертизе, в котором указано, с кем из родителей подростку комфортнее и к кому он больше привязан. Исход этого заседания определит дальнейшее место жительства сына Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Напомним, недавно актриса жаловалась, как расстроилась, встретив сына в магазине. По ее словам, мальчик не сказал ей ни одного приятного слова. Агата жаловалась подписчикам, что ей очень сложно переживать эту историю, но она начинает привыкать. Дочь Муцениеце скучает по брату и видится с ним, когда приходит в гости к своему отцу.