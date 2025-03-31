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Понедельник 31 марта

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Бородина похвасталась очень дорогим кулоном после пропажи у бывшего мужа крупной суммы

Бородина похвасталась очень дорогим кулоном после пропажи у бывшего мужа крупной суммы
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Ксения Бородина показала роскошный кулон, который привлек внимание прессы. Стоимость украшения составляет почти миллион рублей.

Кулон выполнен из белого золота и отличается элегантным дизайном. По информации источника, украшение не комплектуется цепочкой, но внутри него имеется индивидуальная гравировка, что добавляет ему особую ценность и уникальность. Стоимость этого ювелирного изделия составляет 900 тысяч 450 рублей.

Ксения сама поделилась с подписчиками подробностями о кулоне. Телеведущая отметила, что внутри него выгравированы даты рождения и отпечатки ног ее дочерей. Это делает украшение не только дорогим, но и очень личным для знаменитости. Бородина — мать двух дочерей: старшей Марии, родившейся 10 июня 2009 года от ее бывшего мужа Юрия Будагова, и младшей Теоны, появившейся на свет 22 декабря 2015 года от бизнесмена Курбана Омарова. Бородина и Будагов были в браке с 2008 по 2011 год, а ее отношения с Омаровым продлились с 2015 по 2021 год.

Ксения Бородина. Фото: соцсети

Ранее сообщалось, что Курбан Омаров стал жертвой дерзких мошенников, лишившись крупной суммы денег, превышающей один миллион рублей. Как выяснилось, неприятный инцидент произошел еще в 2022 году, однако подробности всплыли только сейчас.

Предприниматель решил оказать финансовую поддержку группе лиц и одолжил им значительную сумму, превышающую миллион рублей. Для подстраховки и уверенности в возврате средств, стороны заключили официальный договор займа. Однако, несмотря на наличие юридически оформленного соглашения, деньги так и не были возвращены бизнесмену в установленный срок.

Шоу-бизнес в Telegram

31 марта 2025, 15:38
Ксения Бородина. Фото: соцсети
Звездач✓ Надежный источник

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