Гузеева раскрыла главные секреты съемок "Давай поженимся": Продюсеры давно махнули рукой

Лариса Гузеева рассказала о своем опыте работы на шоу "Давай поженимся!", где она трудится уже 17 лет.

В рамках празднования 30-летия Первого канала Гузеева поделилась своими первоначальными сомнениями и непростым путем к принятию этого предложения. Когда Ларисе впервые предложили вести программу, она была возмущена.

"Я всегда мечтала о большом экране, о работе с выдающимися режиссерами, такими как Кончаловский или Спилберг. Телевидение не входило в мои планы", — признается Гузеева.

Тем не менее, после долгих раздумий она все же решила попробовать себя в новой роли. Сначала ей было непросто адаптироваться к формату, но вскоре все наладилось.

"Я понимала, что мой первый образ – королевы среди подданных – не сработал. Лишь когда я стала более открытой и искренней, сказав: „Я такая же, как вы, только не подарок“, все изменилось", — сообщила телеведущая.

Она отметила, что не стремится подстраиваться под кого-либо и всегда остается собой. За годы работы в "Давай поженимся!" Гузеева столкнулась с различными ситуациями и конфликтами. Она разработала свою уникальную тактику ведения программы. Также она часто сама придумывает сценарии для выпусков.

"Каждый выпуск – это живое взаимодействие. У нас бывают споры, но именно в них рождается настоящая человеческая эмоция", — поделилась Лариса.

Интересно, что Гузеева не использует суфлер и предпочитает импровизировать. "Продюсеры давно махнули на меня рукой и разрешили мне "гулять по буфетам", — пошутила она.

Что касается отношений с коллегами, Лариса говорит: "Это не просто команда, это уже семья". Тем не менее, не все критики положительно относятся к ее манере ведения программы. Например, Сергей Соседов назвал Гузееву высокомерной и упрекнул в неуважении к героям шоу. Он считает, что ей позволены дерзкие и порой хамские высказывания. Однако сама Лариса уверена в своей правоте и продолжает делать то, что умеет лучше всего — вести программу с искренностью и энергией.