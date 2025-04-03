Принц Гарри находится на грани нервного срыва после новости о лишении титула

Замку Пугачевой уготовили необычную судьбу Тесты Выступление Овсиенко обернулось скандалом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде Состояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилосьСостояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилось Нарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула РоссиюНарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула Россию Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой

Лента новостей

Среда 2 апреля

00:26Принц Гарри находится на грани нервного срыва после новости о лишении титула 21:54Бузова вынуждена отдать свою малышку на воспитание отцу: Там ей лучше 20:31Заявлено о последствиях для карьеры Азизы после разборок с Кудрявцевой 19:48Седокова впервые открыто высказалась о своем новом романе: Знакомьтесь 18:54Ефремов подвинет Бурунова после выхода на свободу: Съемочный день актера стоит миллионы 17:22Жутко исхудавший Киркоров отказывается от еды после смерти отца: Почти перестал есть 16:08Лечащий врач высказался о сроках выхода Кеосаяна из комы: Надежда существует 15:37С сына Нагиева взыскали крупную сумму после заявления актера о внебрачном наследнике 14:13Алексей Панин* столкнулся с долгами в России 13:49Получить персональные рекомендации по событиям в Москве поможет "Мосбилет" 13:17Пресняков начал ремонт в подмосковной даче Пугачевой 12:55Блогер Мария Погребняк сделала сенсационное заявление 11:46Уехавшего Максима Галкина* освистали в Германии 10:33Ольга Орлова заговорила о разводе: Самое важное – сделать работу над ошибками 09:28Анне Седоковой предъявлено серьезное обвинение по делу Яниса Тиммы 08:34Разведенную Паулину Андрееву заметили в компании мужчин: любовный треугольник 06:23Анна Седокова потеряла крупную сумму денег после смерти Яниса Тиммы 03:42После трагедии на концерте Елена Ваенга ужесточила меры безопасности 00:11Рудковская сравнила Меган Маркл с принцессой Дианой и посочувствовала принцу Гарри 23:14Шаляпин отреагировал на рождение дочери у своей бывшей пассии Цымбалюк-Романовской 22:00Пережившая смерть бывшего мужа Седокова перестала скрывать подарки от нового любовника 20:57Петросян сделал заявление об идее превратить дом Пугачевой в филиал "Аншлага" 19:41Пригожин набросился на молодую певицу в эфире популярного шоу 18:40Осунувшийся Киркоров встревожил своим видом после смерти отца 17:47С вымотанной Бузовой происходят жуткие вещи: Просыпаюсь вся в поту 16:38Нагиев сенсационно рассекретил внебрачного сына: Впервые звучит это имя 15:43Бывший Бородиной бросил камень в огород Сердюкова: На любителя 14:52Московские рестораторы поддержали упрощение порядка установки летних веранд 14:28Сергей Лазарев сильно поднял гонорары – вот причина 13:41Живущий за границей Андрей Макаревич* столкнулся с финансовыми проблемами 11:50Депутаты уготовили замку Пугачевой и Галкина* необычную судьбу 11:11Ксения Собчак заговорила о разводе после дорогих подарков от другого мужчины 10:17Филипп Киркоров впервые после смерти отца вышел в свет под ручку с высокой блондинкой 09:36Стало известно, как на самом деле Павел Прилучный относится к романам бывшей жены 08:40Позорное выступление Татьяны Овсиенко обернулось настоящим скандалом: как Глюкоза 06:44Анна Седокова призналась, кто в ее семье заменил погибшего Яниса Тимму 03:37Судебное решение по квартире Ларисы Долиной вызвало общественный резонанс: Мутная история 00:19Похороны Кузьмина завершились настоящим скандалом 22:13После возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для дела 21:41Изменившаяся до неузнаваемости Загитова всполошила россиян 21:09Гузеева раскрыла главные секреты съемок "Давай поженимся": Продюсеры давно махнули рукой 20:11Ковальчук откровенно рассказала о семейной жизни с Харламовым: У него есть свои секреты 19:41Кудрявцева устроила разборки с известной певицей в эфире популярного шоу 18:26Впервые мама: бывшая жена Джигарханяна Цымбалюк-Романовская родила дочь в 46 лет 18:05Вдовец Шепелев готовится жениться второй раз уже грядущим летом 16:51Тоже спортсмен: Седокову заподозрили в романе с новым мужчиной после смерти Тиммы 16:12Жителей Подмосковья приглашают на "Экологические игры" 15:38Бородина похвасталась очень дорогим кулоном после пропажи у бывшего мужа крупной суммы 14:13Уехавшая Пугачева получила "удар по лицу" от России 13:14Виновница "голой" вечеринки Анастасия Ивлеева покинула Россию
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Принц Гарри находится на грани нервного срыва после новости о лишении титула

70

На протяжении последних дней младший сын короля Карла III, принц Гарри, столкнулся с множеством серьезных трудностей, что создает ощущение, будто он находится на грани нервного истощения.

Последние годы жизни принца Гарри напоминают бесконечную череду испытаний. После переезда в США вместе с женой Меган Маркл, герцогу Сассекскому пришлось искать новые источники доходов. Решение быстро нашлось благодаря высокому интересу публики к личной жизни членов британской королевской семьи. Так, принц Гарри выпустил скандальную автобиографию под названием "Запасной", создал вместе с супругой неоднозначный документальный фильм и, согласно последним сообщениям, планирует участие в создании сериала о своей матери, принцессе Диане, для Netflix.

Каждое новое начинание принца неизменно вызывает острую критику со стороны Букингемского дворца. Поэтому неудивительно, что новость о возможной тайной кампании по лишению Гарри и Меган титулов герцогов Сассекских вызвала резонанс в СМИ, однако представители пары в Монтесито пока воздерживаются от комментариев.
Вопрос о лишении титулов остается открытым, несмотря на утверждения, что решение уже принято.

Также герцог Гарри хранит молчание касательно событий, разворачивающихся вокруг благотворительного фонда Sentebale, основанного им в честь матери. Недавно стало известно, что принц покинул пост покровителя фонда. Конфликт возник между Гарри и руководителем организации, доктором Чандаукой, которой предложили оставить свою должность на фоне сокращения объема пожертвований. Чандаука открыто обвинила принца Гарри и Меган Маркл в ухудшении положения фонда, утверждая, что их "токсичный бренд" негативно влияет на деятельность Sentebale.

Алекс Рейнер, школьный друг принца Гарри, поделился своими наблюдениями о душевном состоянии герцога, заявив, что Гарри переживает глубокое потрясение и не способен оправиться от всего произошедшего. По словам Рейндера, принц чувствует себя, словно ему "ампутировали палец". Рейнер подчеркнул, что Гарри опустошен и шокирован тем, что фонд, созданный им еще подростком, оказался втянутым в противостояние с председателем правления. Он сравнивает эту ситуацию с захватом власти. Рейнер отметил, что Гарри находится на грани нервного срыва после новости о лишении титула и испытывает боль и разочарование от того, какие обвинения выдвигаются против него. Однако пока сложно сказать, решит ли принц уйти или попробует восстановить контроль над ситуацией.

Шоу-бизнес в Telegram

3 апреля 2025, 00:26
MailOnline• Требует проверки

Фоторепортаж

Меган Маркл с ирокезом, дредами и не только: нейросеть сделала фото жены принца Гарри

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

По теме

Рудковская сравнила Меган Маркл с принцессой Дианой и посочувствовала принцу Гарри

Озвучено убедительное доказательство скорого развода Меган Маркл и принца Гарри

Бузова вынуждена отдать свою малышку на воспитание отцу: Там ей лучше

Бузова вынуждена отдать свою малышку на воспитание отцу: Там ей лучше
Ольга Бузова поделилась трогательной историей о своей любимой собаке Еве. В последние дни певица, наконец, смогла вырваться из своего напряженного графика гастролей и командировок, что дало ей возможность забрать питомца к себе.

Заявлено о последствиях для карьеры Азизы после разборок с Кудрявцевой

Заявлено о последствиях для карьеры Азизы после разборок с Кудрявцевой
Владимир Березин прокомментировал недавний скандал, разразившийся в финале шоу "Суперстар". В эфире произошли разборки между певицей Азизой и телеведущей Лерой Кудрявцевой. Лера обвинила Азизу в том, что та отправила ей смс-сообщение в три часа ночи с просьбой не гневить Бога.

Седокова впервые открыто высказалась о своем новом романе: Знакомьтесь

Седокова впервые открыто высказалась о своем новом романе: Знакомьтесь
Анна Седокова до сих пор находится в центре внимания. На этот раз имя певицы обсуждают не из-за трагических событий в ее жизни. После недавней потери Яниса Тиммы, с которым у нее были сложные отношения, артистка начала новую главу.

Ефремов подвинет Бурунова после выхода на свободу: Съемочный день актера стоит миллионы

Ефремов подвинет Бурунова после выхода на свободу: Съемочный день актера стоит миллионы
Михаил Ефремов в скором времени выйдет на свободу после пяти лет заключения. Освобождение актера произошло в рамках условно-досрочного освобождения, и, судя по всему, никаких препятствий на этом пути не возникнет.

Жутко исхудавший Киркоров отказывается от еды после смерти отца: Почти перестал есть

Жутко исхудавший Киркоров отказывается от еды после смерти отца: Почти перестал есть
В последние дни в жизни Филиппа Киркорова царит тревога и печаль. Смерть его отца Бедроса стала настоящим ударом для поп-короля. Вся страна наблюдала за тем, как Филипп, несмотря на горе, держится с достоинством на похоронах.

Выбор читателей

01/04ВтрПозорное выступление Татьяны Овсиенко обернулось настоящим скандалом: как Глюкоза 01/04ВтрСудебное решение по квартире Ларисы Долиной вызвало общественный резонанс: Мутная история 01/04ВтрДепутаты уготовили замку Пугачевой и Галкина* необычную судьбу 01/04ВтрФилипп Киркоров впервые после смерти отца вышел в свет под ручку с высокой блондинкой 01/04ВтрКсения Собчак заговорила о разводе после дорогих подарков от другого мужчины 02/04СрдАнне Седоковой предъявлено серьезное обвинение по делу Яниса Тиммы