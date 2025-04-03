Принц Гарри находится на грани нервного срыва после новости о лишении титула

На протяжении последних дней младший сын короля Карла III, принц Гарри, столкнулся с множеством серьезных трудностей, что создает ощущение, будто он находится на грани нервного истощения.



Последние годы жизни принца Гарри напоминают бесконечную череду испытаний. После переезда в США вместе с женой Меган Маркл, герцогу Сассекскому пришлось искать новые источники доходов. Решение быстро нашлось благодаря высокому интересу публики к личной жизни членов британской королевской семьи. Так, принц Гарри выпустил скандальную автобиографию под названием "Запасной", создал вместе с супругой неоднозначный документальный фильм и, согласно последним сообщениям, планирует участие в создании сериала о своей матери, принцессе Диане, для Netflix.



Каждое новое начинание принца неизменно вызывает острую критику со стороны Букингемского дворца. Поэтому неудивительно, что новость о возможной тайной кампании по лишению Гарри и Меган титулов герцогов Сассекских вызвала резонанс в СМИ, однако представители пары в Монтесито пока воздерживаются от комментариев.

Вопрос о лишении титулов остается открытым, несмотря на утверждения, что решение уже принято.

Также герцог Гарри хранит молчание касательно событий, разворачивающихся вокруг благотворительного фонда Sentebale, основанного им в честь матери. Недавно стало известно, что принц покинул пост покровителя фонда. Конфликт возник между Гарри и руководителем организации, доктором Чандаукой, которой предложили оставить свою должность на фоне сокращения объема пожертвований. Чандаука открыто обвинила принца Гарри и Меган Маркл в ухудшении положения фонда, утверждая, что их "токсичный бренд" негативно влияет на деятельность Sentebale.

Алекс Рейнер, школьный друг принца Гарри, поделился своими наблюдениями о душевном состоянии герцога, заявив, что Гарри переживает глубокое потрясение и не способен оправиться от всего произошедшего. По словам Рейндера, принц чувствует себя, словно ему "ампутировали палец". Рейнер подчеркнул, что Гарри опустошен и шокирован тем, что фонд, созданный им еще подростком, оказался втянутым в противостояние с председателем правления. Он сравнивает эту ситуацию с захватом власти. Рейнер отметил, что Гарри находится на грани нервного срыва после новости о лишении титула и испытывает боль и разочарование от того, какие обвинения выдвигаются против него. Однако пока сложно сказать, решит ли принц уйти или попробует восстановить контроль над ситуацией.

