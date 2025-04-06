Тратящий миллионы в месяц на жизнь Сафронов сел на гречку: Времена непростые

В последние годы Никас Сафронов открыто делится своими финансовыми реалиями.

Недавно художник заявил, что его ежемесячные траты составляют около трех миллионов рублей. По словам артиста, жизнь становится все более дорогой, и иногда ему приходится обращаться к своим накоплениям.

"Времена непростые", — признался он.

Сафронов отметил, что основная часть его бюджета уходит на помощь семье. У него есть три брата и сестра, а также дети, которым он иногда оказывает финансовую поддержку. Кроме того, художник нанимает сотрудников, которым необходимо выплачивать зарплату. Это добавляет дополнительные расходы к его уже и без того высокому бюджету.

Квартирные расходы тоже не маленькие. Сафронов живет в просторной квартире в центре города, и коммунальные платежи могут быть весьма значительными. Он признался, что не всегда знает точную сумму своих коммунальных расходов, так как их оплатой занимается его помощница.

Несмотря на такие высокие траты, Никас утверждает, что на себя он тратит довольно скромно. "Я не хожу по дорогим ресторанам и не покупаю вещи известных брендов", — сообщил он. Его любимые блюда просты: гречневая каша с молоком, пельмени и жареная картошка.