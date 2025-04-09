Устроившую скандал во время напряженной работы Асмус погнали в шею со съемочной площадки

Чернышев ежедневно ходит на могилу Заворотнюк Тесты Дочь Волочковой влезла в разборки с Николаевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Шаляпин сделал заявление об отце новорожденной дочери Цымбалюк-РомановскойШаляпин сделал заявление об отце новорожденной дочери Цымбалюк-Романовской Позорное выступление Татьяны Овсиенко обернулось настоящим скандалом: как ГлюкозаПозорное выступление Татьяны Овсиенко обернулось настоящим скандалом: как Глюкоза Оставшаяся одна Алла Пугачева взвыла от безысходностиОставшаяся одна Алла Пугачева взвыла от безысходности После возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для делаПосле возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для дела

Лента новостей

Среда 9 апреля

16:12Устроившую скандал во время напряженной работы Асмус погнали в шею со съемочной площадки 15:37Прояснилась судьба тайной квартиры уехавшей Пугачевой в самом центре Москвы 14:46Покинувшая Россию Заворотнюк родила первенца: названы пол и имя 13:30Психолог раскрыл серьезные проблемы вышедшего на свободу Ефремова 12:03Появились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многое 11:54Никита Горденков и Белла Бакарова: "На кремлевском паркете концентрируется особая энергия!" 10:51Впервые ставший отцом Петров сделал публичное заявление о новорожденном сыне 10:36Так велели предки: могилу Добровольской покрыли проводниками для связи с миром мертвых 06:37Кадышева была вынуждена раскошелиться после разгоревшегося скандала с сыном 03:16Чехова вспомнила о последней встрече с Заворотнюк: Не хотела принимать поддержку 00:21Адвокат отреагировал на заявление о резком ухудшении здоровья Ефремова 21:17Павел Буре язвительно отреагировал на рекорд Овечкина 20:14Стало известно, сколько Пугачева заработала на военных песнях 20:05Ни единого цветочка: как сейчас выглядит могила актрисы Светланы Светличной 19:16Счастливую Алсу заметили полураздетой на балконе отеля 18:54Бывшая Прохора Шаляпина тайно вышла замуж 17:02Переставшая горевать Анна Седокова призналась в чувствах любимому мужчине 16:39Воробьев доложил Путину о модернизации ТЭК Московской области 16:09Звезда "Полицейского с Рублевки" Александр Петров впервые стал отцом 15:47Накануне освобождения состояние здоровья Ефремова ухудшилось 14:59Певицу Славу срочно увезли в больницу после концерта: Проблемы с сердцем? 14:17Тест: насколько хорошо вы знаете ставших героями эпохи актеров из СССР? 13:04Дочь сообщила о внезапной болезни Сергея Жукова: Приехал в Москву лечиться 11:41Ефремов планирует устроить пир в колонии перед своим освобождением 10:12Работал почтальоном и кладовщиком: Катя Семенова рассказала о трудной доле 39-летнего сына 09:59Дочь Борисовой после пластической операции стала похожа на стюардессу 08:43Сафронов лишил своих детей роскошной квартиры в центре Москвы: Могут попытаться отобрать 06:37Тарасова сделала заявление о покинувшей страну Пугачевой: Почему мы должны страдать? 03:14Невестку-стриптизершу Наташи Королевой прооперировали в Москве 00:32У принца Гарри накопилось множество претензий к Меган Маркл 20:12Паулина Андреева после развода с Федором Бондарчуком покинула Россию 19:50Половина собственников многоквартирных домов в Подмосковье будет голосовать онлайн к концу 2025 года 18:30 Услуга "Детский билет" упростит посещение группами, считают в московских театрах 18:22Получить полный объем медицинской помощи в ночное время можно в стационаре 18:04Занедужившая Анна Семенович поразила публику в Сети: Дико болит 17:30Оставшаяся без концертов Орбакайте запела в подземке Нью-Йорка 16:40Там русский дух: названо самое аутентичное место для фотографий в России 16:24Олег Газманов шокировал зрителей заметным шрамом на важном месте: На потенцию не влияет 15:38Появившийся на юбилее Буйнова Лещенко не на шутку встревожил коллег своим видом 15:08Тест для развития зрительной памяти: из какого советского фильма этот пес? 14:53В "Мосбилете" назвали самые популярные театральные постановки столицы 14:01Вычурный вид Собчак вызвал недоумение: Не задумывается об имидже 12:30Сын Сафронова чудом пережил подпольную операцию: Зашивали ниткой в квартире 10:55Упокой, Господи: как выглядит памятник на могиле Запашного 10:15Уехавшей из России с мужем-иноагентом Алле Пугачевой резко подняли налоги и лишили льгот 09:5639-летняя Бузова сделала резонансное заявление о своем замужестве 08:27Дочь умоляет любительницу острых ощущений Боню не идти на опасный для жизни риск 06:39В жизни Цискаридзе произошло важное событие: Никогда такого не делал 03:28Язык – враг твой: 8 фраз, которые не стоит говорить мужчине 00:12Как бороться с синдромом хронической усталости?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Устроившую скандал во время напряженной работы Асмус погнали в шею со съемочной площадки

Устроившую скандал во время напряженной работы Асмус погнали в шею со съемочной площадки
193

Кристина Асмус оказалась в центре скандала, который разразился на съемках сериала "Склиф", в котором она исполняет главную роль.

По информации издания Mash, 36-летняя актриса была отстранена от проекта из-за систематических нарушений съемочного графика и конфликтов с коллегами. Источники утверждают, что атмосфера на площадке стала крайне токсичной, что негативно сказалось на процессе работы. В итоге артистку погнали в шею.

Утверждается, что Асмус не только затягивала смены, но и часто вносила изменения в сценарий в последний момент. Более того, она требовала титровать ее как креативного продюсера, хотя таковым не являлась. Конфликты с другими актерами, в частности, со вторым главным героем в исполнении Матвея Лыкова также якобы стали частью ее поведения на съемочной площадке.

Кристина Асмус. Фото: соцсети

На фоне этих событий Асмус оперативно отреагировала на появившиеся слухи о своем поведении. В своих социальных сетях она заявила, что информация о ее "изгнании" с площадки является клеветой и не имеет под собой оснований. "Это клевета. Берегите себя", — лаконично написала актриса.

Интересно, что в конце 2024 года Кристина получила травму, однако это не помешало ей активно проводить время на отдыхе. Вместо того, чтобы находиться на съемках, она отправилась на Мальдивы и делилась с подписчиками фотографиями с боксерских тренировок. Это вызвало недоумение у многих поклонников и коллег.

Шоу-бизнес в Telegram

9 апреля 2025, 16:12
Кристина Асмус. Фото: соцсети
Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

Певица Margo. Фото: Пресс-служба
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: пресс-служба

По теме

Названа причина очень быстрого расставания Асмус с новым возлюбленным

Кристина Асмус снова разочаровала своих фанатов отчаянным решением
Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Прояснилась судьба тайной квартиры уехавшей Пугачевой в самом центре Москвы

Прояснилась судьба тайной квартиры уехавшей Пугачевой в самом центре Москвы
Алла Пугачева с мужем-иноагентом уже три года живет то в Израиле, то на Кипре. Оставшийся без хозяев их подмосковный псевдоготический замок постепенно разрушается. Время от времени ходят слухи о его возможной продаже. Но мало кто знает, что в собственности Примадонны остается еще одна – тайная – квартира. Пятикомнатную квартиру площадью 500 кв.

Покинувшая Россию Заворотнюк родила первенца: названы пол и имя

Покинувшая Россию Заворотнюк родила первенца: названы пол и имя
Дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк стала мамой. Молодая мама с удовольствием поделилась новостью с подписчиками в социальных сетях.

Психолог раскрыл серьезные проблемы вышедшего на свободу Ефремова

Психолог раскрыл серьезные проблемы вышедшего на свободу Ефремова
Михаил Ефремов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению из исправительной колонии. Актер стал широко известен благодаря своему таланту, но его жизнь резко изменилась после смертельного ДТП, произошедшего под воздействием алкоголя.

Появились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многое

Появились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многое
Дом Аллы Пугачевой, расположенный на живописном берегу Истринского водохранилища, может быть снесен. Этот роскошный особняк, оцененный в 150 миллионов рублей, стал поводом для обсуждений из-за проблем с продажей и юридическими рисками, связанными с его расположением.

Впервые ставший отцом Петров сделал публичное заявление о новорожденном сыне

Впервые ставший отцом Петров сделал публичное заявление о новорожденном сыне
Александр Петров поделился важным и радостным событием в своей жизни – рождением сына. Актер опубликовал трогательные фотографии из роддома, на которых запечатлены моменты счастья вместе с супругой и новорожденным.

Выбор читателей

08/04ВтрПавел Буре язвительно отреагировал на рекорд Овечкина 09/04СрдПоявились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многое 08/04ВтрНи единого цветочка: как сейчас выглядит могила актрисы Светланы Светличной 07/04ПндПаулина Андреева после развода с Федором Бондарчуком покинула Россию 08/04ВтрТарасова сделала заявление о покинувшей страну Пугачевой: Почему мы должны страдать? 08/04ВтрДочь Борисовой после пластической операции стала похожа на стюардессу