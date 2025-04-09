Устроившую скандал во время напряженной работы Асмус погнали в шею со съемочной площадки

Кристина Асмус оказалась в центре скандала, который разразился на съемках сериала "Склиф", в котором она исполняет главную роль.

По информации издания Mash, 36-летняя актриса была отстранена от проекта из-за систематических нарушений съемочного графика и конфликтов с коллегами. Источники утверждают, что атмосфера на площадке стала крайне токсичной, что негативно сказалось на процессе работы. В итоге артистку погнали в шею.

Утверждается, что Асмус не только затягивала смены, но и часто вносила изменения в сценарий в последний момент. Более того, она требовала титровать ее как креативного продюсера, хотя таковым не являлась. Конфликты с другими актерами, в частности, со вторым главным героем в исполнении Матвея Лыкова также якобы стали частью ее поведения на съемочной площадке.

На фоне этих событий Асмус оперативно отреагировала на появившиеся слухи о своем поведении. В своих социальных сетях она заявила, что информация о ее "изгнании" с площадки является клеветой и не имеет под собой оснований. "Это клевета. Берегите себя", — лаконично написала актриса.

Интересно, что в конце 2024 года Кристина получила травму, однако это не помешало ей активно проводить время на отдыхе. Вместо того, чтобы находиться на съемках, она отправилась на Мальдивы и делилась с подписчиками фотографиями с боксерских тренировок. Это вызвало недоумение у многих поклонников и коллег.