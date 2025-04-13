Семья покойной Жанны Фриске оказалась в долговой яме

У отца певицы могут конфисковать имущество.

Семья известной певицы Жанны Фриске оказалась в долговой яме. Как сообщает СМИ, Федеральная налоговая служба может заморозить банковские счета Владимира Фриске, отца певицы, и даже конфисковать его имущество из-за задолженности по налогам.

Согласно предоставленной информации, сумма долга Владимира Фриске составляет около 244 тысяч рублей. Мужчина объяснил эту задолженность наличием "старых машин", но подробностей происхождения этой суммы не раскрыл. При этом он отметил, что в настоящее время у него нет средств для уплаты налогов.

Однако налоговые проблемы – не единственная финансовая сложность, с которой сталкивается отец Жанны Фриске. У него также имеется административный штраф размером 5 тысяч рублей и исполнительский сбор в сумме 1 тысяча рублей. Данные судебных порталов Москвы показывают, что с 2022 года против Владимира Фриске неоднократно подавались иски из-за непогашенных штрафов, что свидетельствует о повторяющихся нарушениях.

Кроме того, Владимир Фриске вовлечен в продолжительный судебный процесс с одним из знакомых, которому он ранее предоставил значительную денежную сумму взаймы, но до сих пор не получил обратно.