Стало известно о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна: возможна трансплантация сердца

Медики не теряют надежду спасти знаменитого режиссера Тиграна Кеосаяна.

Прошло почти четыре месяца с момента госпитализации режиссера Тиграна Кеосаяна, который до настоящего времени остается в состоянии комы. Медицинские специалисты продолжают бороться за жизнь известного деятеля кино и телевидения, однако, существенных изменений в его состоянии на данный момент не наблюдается.

Накануне стало известно, что динамика состояния Тиграна Кеосаяна остается без значительных изменений. Врачи констатируют отсутствие как ухудшения, так и явных признаков улучшения. При этом подчеркивается, что медицинский персонал прилагает все усилия для поддержания жизненно важных функций организма пациента. Врачи признают сложность клинического случая и воздерживаются от прогнозов относительно сроков возможного восстановления.

Медики отмечают, что каждый день, прожитый пациентом в текущем состоянии, является значительным достижением, учитывая перенесенную клиническую смерть и последующую продолжительную гипоксию.

Врач-кардиолог Александр Комаров, комментируя ситуацию, подчеркнул, что длительная кома является редким и комплексным состоянием, особенно в контексте предшествующих сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось о том, что медицинские специалисты рассматривают возможность трансплантации сердца как потенциальный вариант для спасения жизни режиссера в определенных клинических обстоятельствах.

Ситуация с состоянием здоровья Тиграна Кеосаяна продолжает оставаться предметом пристального внимания общественности, семьи и поклонников, которые надеются на положительные изменения в его состоянии.

