Король Карл болен онкологией.

В заключительный день своего государственного визита в Италию король Карл впервые заговорил о том, сколько ему осталось жить. 76-летний монарх высказался об этом во время того, как сажал дерево в садах виллы Волконьских в Риме. Саженец дерева был любезно подарен президентом Маттареллой из поместья Кастельпорциано. После своего личного ритуала с помахиванием лопатой, когда он тщательно набросал земли вокруг корней саженца, король повернулся к сотрудникам британского посольства, собравшимся на зеленой лужайке.

"Я очень надеюсь, что проживу достаточно долго, чтобы увидеть, как хоть немного вырастет это дерево", – заявил Карл, прикапывая саженец.



Собравшаяся публика отреагировала аплодисментами и одобрительным шумом, а король Чарльз, который продолжает лечение от рака, добавил "еще одно", подмигнув. В завершение церемонии король торжественно открыл мемориальную доску в ознаменование события, после чего, указав на свежепосаженное дерево, по-деловому заметил: "Нужно немного воды".

Напомним, в начале 2024 года Букингемский дворец объявил, что у короля Карла III диагностирован рак. Тип рака не был раскрыт, но приближенные к семье монархов подтвердили, что заболевания было выявлено во время недавней процедуры по удалению доброкачественного увеличения простаты. Король отложил публичные выступления и начал курс амбулаторного лечения.

Несмотря на диагноз, он продолжил выполнять некоторые конституционные обязанности, такие как подписание документов. Врачи рекомендовали ему отдохнуть от публичных обязанностей, но король остается оптимистичным и намерен вернуться к полноценной общественной деятельности, как только это станет возможным. Недавнее появление короля на публике, включая государственный визит в Италию, свидетельствует о его стремлении продолжать выполнять свои обязанности, несмотря на продолжающееся лечение.