Лолита публично сделала непристойное предложение молоденькому певцу

Лолита Милявская переживает череду отмен своих концертов.

Вечером 14 апреля 2025 года, в Московском международном Доме музыки, где проходила церемония вручения премии "VOICE: Главные лица", эпатажная певица Лолита Милявская оказалась в центре внимания. Звезда хита "На Титанике" сделала весьма пикантное предложение молодому исполнителю Алексею Воробьеву, пригласив его составить ей компанию в турецком отпуске. Этот жест не остался незамеченным гостями и представителями СМИ, вызвав живую дискуссию.

Милявская удостоилась звания "Легенда" на премии, и, как она призналась, была тронута до глубины души тем, что зал приветствовал ее стоя. Наградой за столь почетное звание стала путевка в роскошный пятизвездочный отель в Турции. Однако, оказавшись в замешательстве, Лолита в свойственной ей манере заявила со сцены, что ей нужен нормальный и крепкий мужчина.

Спонтанно возникшая пауза в программе, связанная с подготовкой сцены к следующему номеру, вдохновила Лолиту на неожиданный ход. Певица сделала непристойное предложение молоденькому певцу. Она обратилась к Алексею Воробьеву, предложив ему развлечь присутствующих дам.

"Я могу предложить тебе комнату в турецком отеле, я разделю с тобой этот завтрак", – прозвучало из уст певицы.

Учитывая, что 37-летний Алексей Воробьев в настоящее время находится в статусе завидного жениха и открыто заявляет о желании найти свою вторую половинку, а Лолита также свободна от брачных уз, подобное предложение спровоцировало волну перешептываний и догадок. Недавний флирт между артистами на премии "ЖАРА Music Awards", где Лолита не удержалась от легкого поцелуя с ведущим церемонии, лишь подлил масла в огонь. Реакция Воробьева осталась за кадром, оставив публику в нетерпеливом ожидании развития событий.

Стоит напомнить, что Лолита Милявская является активной сторонницей турецкой культуры и ранее выступала против каких-либо ограничений на показ турецких сериалов в России, отмечая их позитивное влияние. Сама же певица на фестивале "ЖАРА Music Awards 2025" была номинирована на премию "Звезда Авторадио". Получив награду, она не смогла сдержать эмоций и расплакалась, вспомнив о прошлогодней травле, которой подверглась после скандальной "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой.

