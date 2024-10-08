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Понедельник 7 октября

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В шубе и с высунутым языком: Лолита в эпатажном виде произвела фурор у стен Кремля

В шубе и с высунутым языком: Лолита в эпатажном виде произвела фурор у стен Кремля
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Каждое появление Лолиты на публике становится сенсацией. Люди ждут, что она отчебучит в этот раз, какой фортель выкинет, чем поразит. И певица даже в 60-лет оправдывает народные чаяния, оставаясь главной эстрадной клоунессой страны.

Лолита давно дружит и сотрудничает с главным звездным модельером страны Игорем Гуляевым. Он помогает ей и с концертными нарядами, и с повседневными образами. Это его стараниями артистка выглядит то гламурно-аристократично, то хулиганисто-дерзко.

"Гуляев заставляет меня любить шмотки и драгоценности, – призналась певица за кулисами Московской недели моды. – Он сказал: "Мы все это в гроб тебе не положим!" Такой же был и один из моих самых любимых мужей Александр Зарубин, который подарил мне дорогое кольцо и удивлялся, почему я его не ношу. А где мне его носить? Со спортивными штанами и пуховиком, по вокзалам и самолетам? Игорь мне на это сказал: "При взрыве в самолете от бриллианта все равно ничего не останется, поэтому носи! Все равно это никому не достанется!"

А еще Гуляев одел Лолиту в очень эффектную и очень дорогую многоцветную шубу из новой коллекции Old Money, доверив в ней певице без комплексов закрывать показ. Это было, пожалуй, самое продолжительное, самое интересное, самое стильное дефиле форума в "Манеже". А благодаря участию Лолиты еще и самое эпатажное.

В черных колготках, в обтягивающем черном боди и шубе от Гуляева сексуальная Лолита произвела фурор у самых стен Кремля. В молодости она подрабатывала манекенщицей и без труда справилась со своей задачей и сейчас. Но она не была бы Лолитой, просто пройдясь по подиуму. Подойдя к камерам, певица взяла, да и показала всем язык. Это ее ответ всем тем, кто некрасиво ее снимает, плохо о ней пишет или не любит.

"Вообще, на хейтеров мне плевать, – уверяет Лолита. – Настолько, что просто по… на их слова. Важно же мне только мнение друзей, связанных с профессией. Если они делают замечания, то им надо говорить "спасибо". Грамотные замечания от людей, которых ты считаешь умнее и талантливее себя, это благо, даже если эти замечания делаются в жесткой форме".

Дочь певицы, правда, долгое время переживала, читая про Лолиту гадости. "Ева у меня очень ранимая, и поэтому плакала, когда в Сети лилось на меня всякое, – говорит Милявская. – Но я объяснила ей, что многие люди сидят без работы, многие бухают, а многие зарабатывают деньги, когда пишут про кого-то гадости. С тех пор она смеется, когда видит про меня чушь, и больше близко к сердцу не принимает".

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8 октября 2024, 01:02
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Лолита, Глюкоза, Киркоров: кто появился на премии "Жара"

Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: пресс-служба Жара Music Awards

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