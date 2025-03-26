Сергей Жуков заявил о нападении фанатки: Порезала мне ладонь

Сергей Жуков рассказал о странном поведении поклонников.

Известный исполнитель поделился историей о том, как одна из его поклонниц нанесла ему ранение в руку. По словам Сергея Жукова, этот необычный поступок был попыткой приворожить его. Этот момент, кстати, был запечатлен в фильме, посвященном творчестве группы.

Группа "Руки вверх!", остающаяся популярной на протяжении многих лет, известна своими аншлагами на стадионах. За время существования коллектива Сергей Жуков и его коллега Алексей Потехин сталкивались с разными фанатами – от безобидных и дружелюбных до одержимых и даже представляющих опасность. Жуков, исполнитель знаменитого хита "18 мне уже", поведал о нескольких случаях, которые его шокировали.

Однажды одна из поклонниц напала на Сергея с ножом, поранив ему руку. Как выяснилось, таким жестоким образом девушка хотела добиться любви артиста.

"Она слегка порезала мне ладонь. Потом мы уже позже разбирались, оказалось, что она пыталась меня приворожить так. Мы, кстати, этот фрагмент даже в фильме про нашу группу рассказали", — заявил Сергей Жуков.

Отец нескольких детей вспомнил, что фанатки часто дарили им трогательные подарки: мягкие игрушки, открытки и конфеты. Участники группы всегда радовались таким милым знакам внимания. Но однажды на жизнь Алексея и Сергея было совершено покушение. Жуков объяснил, что после выступления музыкантов ждал сюрприз – кто-то прислал им десерты. К счастью, артисты не попробовали угощение, поскольку сразу поняли, что с ним что-то неладное.

Жуков также отметил, что время от времени поклонницы ведут себя не совсем адекватно. Сергей до сих пор удивляется тому, на что способны некоторые фанатки. Однако о самых странных случаях он предпочитает не распространяться.

