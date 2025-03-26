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Среда 26 марта

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Сергей Жуков заявил о нападении фанатки: Порезала мне ладонь

Сергей Жуков заявил о нападении фанатки: Порезала мне ладонь
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Сергей Жуков рассказал о странном поведении поклонников.

Известный исполнитель поделился историей о том, как одна из его поклонниц нанесла ему ранение в руку. По словам Сергея Жукова, этот необычный поступок был попыткой приворожить его. Этот момент, кстати, был запечатлен в фильме, посвященном творчестве группы.

Группа "Руки вверх!", остающаяся популярной на протяжении многих лет, известна своими аншлагами на стадионах. За время существования коллектива Сергей Жуков и его коллега Алексей Потехин сталкивались с разными фанатами – от безобидных и дружелюбных до одержимых и даже представляющих опасность. Жуков, исполнитель знаменитого хита "18 мне уже", поведал о нескольких случаях, которые его шокировали.

Однажды одна из поклонниц напала на Сергея с ножом, поранив ему руку. Как выяснилось, таким жестоким образом девушка хотела добиться любви артиста.

"Она слегка порезала мне ладонь. Потом мы уже позже разбирались, оказалось, что она пыталась меня приворожить так. Мы, кстати, этот фрагмент даже в фильме про нашу группу рассказали", — заявил Сергей Жуков.

Отец нескольких детей вспомнил, что фанатки часто дарили им трогательные подарки: мягкие игрушки, открытки и конфеты. Участники группы всегда радовались таким милым знакам внимания. Но однажды на жизнь Алексея и Сергея было совершено покушение. Жуков объяснил, что после выступления музыкантов ждал сюрприз – кто-то прислал им десерты. К счастью, артисты не попробовали угощение, поскольку сразу поняли, что с ним что-то неладное.

Жуков также отметил, что время от времени поклонницы ведут себя не совсем адекватно. Сергей до сих пор удивляется тому, на что способны некоторые фанатки. Однако о самых странных случаях он предпочитает не распространяться.

Шоу-бизнес в Telegram

26 марта 2025, 20:16
Сергей Жуков. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Общественная служба новостей✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бледанс и Жуков повеселились на премьере сериала "Корни"

Телеведущий Михаил Шац на премьере сериала телеканала СТС "Корни". Фото: Александр Щербак/ТАСС
Актер Александр Незлобин на премьере сериала телеканала СТС "Корни". Фото: Александр Щербак/ТАСС
Актриса Елена Борщева с дочерью на премьере сериала телеканала СТС "Корни". Фото: Александр Щербак/ТАСС
Съемочная группа сериала телеканала СТС "Корни". Фото: Александр Щербак/ТАСС
Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" Алексей Лукин на премьере сериала телеканала СТС "Корни". Фото: Александр Щербак/ТАСС
Актриса Эвелина Бледан и музыкант Сергей Жуков на премьере сериала телеканала СТС "Корни". Фото: Александр Щербак/ТАСС
Актриса Эвелина Бледанс на премьере сериала телеканала СТС "Корни". Фото: Александр Щербак/ТАСС
Генеральный директор ООО "СТС Медиа" Вячеслав Муругов на премьере сериала телеканала СТС "Корни". Фото: Александр Щербак/ТАСС

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