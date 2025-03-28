Тимати и его новая любовница ждут ребенка: Знают только самые близкие

Тимати и Валентина Иванова готовятся стать родителями. Как стало известно из источников, близких к артисту, малыш появится совсем скоро.

Валентина недавно опубликовала в социальных сетях видео, на котором она демонстрирует кольцо с крупными бриллиантами на безымянном пальце. Украшение, стоимостью в несколько миллионов рублей, Тимати подарил своей новой любовнице в начале года.

Однако девушка загадочно подписала пост словом "нет", что вызвало множество вопросов у подписчиков. Вероятно, это была игра слов, ведь ранее рэпер уже называл Валентину женой.

"Срок пока небольшой, беременность проходит легко. Ребята счастливы. О том, что в семье грядет пополнение, знают только самые близкие", — сообщил источник.

Стоит отметить, что для Валентины это будет первый ребенок, а вот у Тимати уже есть двое детей: 10-летняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой и 5-летний сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой. Несмотря на наличие детей, рэпер еще не связывал себя узами брака с ни одной из своих возлюбленных.

Тимати неоднократно опровергал слухи о своей фобии брака, утверждая, что просто долго искал свою настоящую любовь. В одном из интервью он отметил: "Я хотел бы связать себя узами с человеком, в котором на сто процентов уверен". Рэпер также добавил, что сейчас чувствует себя готовым к серьезным шагам в отношениях.

Известно, что Валентина быстро нашла общий язык с семьей Тимати. Его мама выразила положительное мнение о девушке, отметив ее заботу о сыне и искренность. "Это первая девушка, которая действительно заботится о моем сыне", — сказала она.