Филипп Киркоров впервые после смерти отца вышел в свет под ручку с высокой блондинкой

Филипп Киркоров отменил все выступления из-за трагедии в семье.

Знаменитый российский исполнитель Филипп Киркоров впервые после смерти отца появился на публике. Исполнитель посетил кинотеатр в самом сердце Москвы, где состоялся показ фильма "Батя 2. Дед". Визит Киркорова вызвал удивление среди знаменитостей, ведь похороны Бедроса Киркорова состоялись всего две недели назад. Тогда артист отменил все предстоящие выступления, и слухи ходили, что он не будет появляться на публике в ближайшее время.

Филипп вышел в свет не один. С ним заметили высокую блондинку, которая нежно держала его за руку. Ей оказалась певица и блогер Люся Чеботина. Пока парочка шествовала к своим местам, Киркоров встречал знакомых, приветствовал их, улыбался и даже шутил.

На мероприятии им повстречалась женщина, которая была явно незнакома Чеботиной. Она отшутилась, что является бывшей поп-короля. Но это заявление Люся ответила, что теперь она — та самая будущая.

Заметим, что на премьеру фильма также пришла и другая бывшая возлюбленная Киркорова — блогер Марго Овсянникова. Несколько месяцев назад они часто появлялись вместе на различных светских событиях, но впоследствии Филипп начал посещать мероприятия уже с новой спутницей. А вот Марго на этот раз пришла одна, хотя еще совсем недавно объявляла

