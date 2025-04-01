Шаляпин отреагировал на рождение дочери у своей бывшей пассии Цымбалюк-Романовской

Одна из самых известных пианисток страны Виталина Цымблюк-Романовская родила дочь. Причем решилась она на этот смелый шаг в 46 лет и без мужа. Общественность тут же стала гадать, кто же стал отцом ребенка. Многие даже склонялись к версии, что это певец Прохор Шаляпин.

Впрочем, сам артист это отвергает. Их отношения давно сошли на нет. "Несмотря на все наши не совсем приятные истории, я от души Виталину поздравляю и искренне рад, что у нее родился ребенок, – прокомментировал Прохор "Дни.ру" рождение дочери у своей бывшей пассии. – Желаю крепкого здоровья и ей, и малышу. Потому что это очень круто – она большая молодец".

Напомним, Виталина Цымбалюк-Романовская после родов завила, что в законном браке сегодня не состоит.

"Я понимаю, что лучшим отцом для меня всегда будет мой папа. Может казаться, что он обыкновенный, а со временем понимаешь, что таких пап больше нет, – говорит молодая мама. – Для меня важнее всего спокойствие и полное отсутствие выяснения отношений с кем-либо. Я построила свою жизнь так, чтобы ничего ни с кем не делить, особенно – ребенка".

Пианистка до сих пор был замужем только один раз – с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017 года являлась супругой актера театра и кино Армена Джигарханяна и работала директором его театра. За их громким разводом благодаря ток-шоу следила вся страна.