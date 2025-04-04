Невеста Лепса своим видом возмутила публику в Сети

Аврора Киба младше своего избранника на 43 года.

19-летняя невеста знаменитого российского певца Григория Лепса, Аврора Киба, вновь оказалась в центре внимания, и на этот раз вовсе не из-за предстоящей свадьбы. Поводом для бурных обсуждений стал внешний вид девушки на одной из ее последних публикаций, который возмутил пользователей Сети.

На снимке Аврора появилась в белом облегающем мини-платье с коротким рукавом и серых туфлях, дополнив свой образ роскошной кожаной сумка Hermes Birkin светлого оттенка, стоимость которой может достигать 2,36 миллиона рублей. Это взорвало интернет, пользователи которого сразу же отреагировали в виде многочисленных комментариев.

"Неужели она потратила столько денег на сумку?!" – возмущаются одни комментаторы. "За эти деньги можно квартиру купить!", – подхватывают другие. "Понятно, кто спонсор, имеет право", – пытаются защитить невесту Лепса более лояльные подписчики, но их голоса тонут в волне возмущения и удивления.



Стоит отметить, что, по словам Авроры, Григорий Лепс не дает ей деньги на карманные расходы, но регулярно балует роскошными подарками, включая бриллианты и другие ценные вещи. Аврора подчеркнула, что у Григория Лепса отличный вкус, как в подарках, так и в женщинах.

Напомним, ранее Лепс жаловался на то, что ему приходится много работать, чтобы обеспечить свою невесту, поскольку молодая девушка требует больших расходов.