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Вторник 8 апреля

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Певицу Славу срочно увезли в больницу после концерта: Проблемы с сердцем?

Певицу Славу срочно увезли в больницу после концерта: Проблемы с сердцем?
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Певицу Славу экстренно госпитализировали после концерта. Это вызвало беспокойство у ее поклонников.

44-летняя Анастасия Сланевская всегда отличалась стойкостью и изобилием энергии. На протяжении своей карьеры она много гастролировала, радуя зрителей своими яркими выступлениями.

Однако после недавнего концерта в Подольске ей стало плохо. Артистка была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

Певица Слава. Фото: соцсети

Слава не из тех артистов, кто склонен жаловаться на свою жизнь. Она всегда старалась оставаться позитивной и делиться хорошим настроением со своими фанатами. Тем не менее, в этот раз певица не смогла скрыть своего состояния. В своем посте из больницы она призналась: "Нельзя мне нервничать и расстраиваться. Думала, чем старше, тем более с холодным сердцем воспринимаешь происходящее. А не х… Пришлось к врачу…".

Хотя точный диагноз Анастасия не раскрыла, она опубликовала фотографию с холтером — устройством, которое используется для мониторинга сердечного ритма. Это навело журналистов на мысль, что певица может иметь проблемы с сердцем. В данный момент она находится под наблюдением врачей в клинике. Медицинские специалисты решили оставить Славу в больнице как минимум на сутки для дальнейших обследований.

Шоу-бизнес в Telegram

8 апреля 2025, 14:59
Певица Слава. Фото: Феликс Грозданов
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Слава со стаканом, а Самойлова в трусах: как звезды отметили 1 сентября

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