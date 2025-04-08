Певицу Славу срочно увезли в больницу после концерта: Проблемы с сердцем?

Певицу Славу экстренно госпитализировали после концерта. Это вызвало беспокойство у ее поклонников.

44-летняя Анастасия Сланевская всегда отличалась стойкостью и изобилием энергии. На протяжении своей карьеры она много гастролировала, радуя зрителей своими яркими выступлениями.

Однако после недавнего концерта в Подольске ей стало плохо. Артистка была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

Слава не из тех артистов, кто склонен жаловаться на свою жизнь. Она всегда старалась оставаться позитивной и делиться хорошим настроением со своими фанатами. Тем не менее, в этот раз певица не смогла скрыть своего состояния. В своем посте из больницы она призналась: "Нельзя мне нервничать и расстраиваться. Думала, чем старше, тем более с холодным сердцем воспринимаешь происходящее. А не х… Пришлось к врачу…".

Хотя точный диагноз Анастасия не раскрыла, она опубликовала фотографию с холтером — устройством, которое используется для мониторинга сердечного ритма. Это навело журналистов на мысль, что певица может иметь проблемы с сердцем. В данный момент она находится под наблюдением врачей в клинике. Медицинские специалисты решили оставить Славу в больнице как минимум на сутки для дальнейших обследований.