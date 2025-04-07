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Дочь умоляет любительницу острых ощущений Боню не идти на опасный для жизни риск

Дочь умоляет любительницу острых ощущений Боню не идти на опасный для жизни риск
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Виктория Боня готовится к своему амбициозному восхождению на Эверест. Приключение знаменитости стало горячей темой для обсуждений не только среди ее поклонников, но и в кругу семьи.

Дочь блогера Анжелина выразила свои опасения по поводу намерений матери и умоляла ее не отправляться в это рискованное путешествие. Наследница звезды не могла смириться с мыслью о том, что мама может оказаться в опасности.

Несмотря на настойчивые просьбы дочери, Боня уверена в своих силах. Она тщательно подготовилась к восхождению: занималась спортом в специальной маске, имитирующей разреженный воздух, и проверяла все показатели здоровья.

Виктория Боня. Фото: соцсети

Перед отлетом из Монако Боня решила провести время на отдыхе в Дубае. "Лечу на неделю в Дубай, там море, солнце и возможность расслабиться перед серьезным испытанием", — поделилась она своими планами с подписчиками.

Однако мысли о предстоящем восхождении не оставляли ее даже на пляже. Тем временем Анжелина продолжала настойчиво выражать свои опасения. "Ты же говорила, что поддерживаешь меня! Пожелай мне удачи!", — отвечала Боня, стараясь хоть немного разрядить обстановку.

Ранее Боня делилась переживаниями своей наследницы, которая не может адаптироваться к жизни в Лондоне. Девочка, отправленная родителями в частную школу в столице Великобритании, испытывает трудности с учебой и общением.

Шоу-бизнес в Telegram

7 апреля 2025, 08:27
Виктория Боня. Фото: соцсети
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