Юлия Ковальчук заговорила после унизительных высказываний Алексея Чумакова

Юлия Ковальчук впервые публично прокомментировала мнение своего мужа.

42-летняя Юлия Ковальчук впервые публично прокомментировала резонансные высказывания своего супруга, Алексея Чумакова. Следует напомнить, что Алексей Чумаков ранее допустил неосторожные и, по мнению многих, унизительные высказывания в адрес своей супруги и их совместной жизни.

В интервью Светлане Бондарчук певец сообщил, что в начале их знакомства с Юлией Ковальчук, бывшей солисткой группы "Блестящие", он не рассматривал возможность брака. По его словам, оценив фигуру Юлии, он пришел к выводу, что хотел бы вступить с ней в интимную связь, употребив при этом грубое выражение. Далее, Чумаков добавил, шутя о своих двоих дочерях от Юлии, что его действия "привели к последствиям"

Позднее, артист высказал еще более противоречивое мнение, заявив, что в отношениях "никто никому ничего не должен", включая обязательство хранить верность до конца жизни. При этом, Юлия Ковальчук, по наблюдениям, не выказала ни малейшего удивления и не предприняла попыток остановить разговорившегося супруга. Интервью Чумакова вызвало волну общественного негодования. В социальных сетях и СМИ Алексея Чумакова стали критиковать, называя "абьюзером", а Юлию Ковальчук стали воспринимать как "жертву".

Спустя некоторое время, артистка все же решила прояснить ситуацию и ответить на вопрос, задели ли ее резкие слова мужа. Как оказалось, слова Алексея ее нисколько не задели. В своем кратком комментарии Юлия Ковальчук отметила, что у нее "все в порядке с чувством юмора, в отличие от некоторых". Она подчеркнула, что Алексей для нее – любимый человек, и добавила, что этим "все сказано".

Юлия Ковальчук не только не планирует конфликтовать с мужем из-за его неоднозначных заявлений, но и выразила готовность вновь выйти за него замуж. В октябре текущего года пара отметит 12-ю годовщину совместной жизни и, по сообщениям, всерьез рассматривает возможность повторной регистрации брака в ЗАГСе. Следует отметить, что в последнее время тенденция повторных свадеб становится все более распространенной среди знаменитостей. В качестве примера, 9 апреля актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Воронины", повторно сказала "да" своему супругу Андрею Карпову. Таким образом, "молодожены" отметили 15-летие со дня их первой свадьбы.