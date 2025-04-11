Бородина рассказала о вызывающем поведении Собчак на "Доме-2"

Ксения Бородина начала работать на "Доме-2" в 2004 году.

Популярная телеведущая Ксения Бородина поделилась неожиданными воспоминаниями о своей совместной работе с Ксенией Собчак на культовом реалити-шоу "Дом-2". В эфире шоу "Натальная карта" на платформе "VK Видео" Бородина рассказала, что ей и всей съемочной группе приходилось неоднократно сталкиваться с серьезными задержками в работе из-за вызывающего поведения ее коллеги.

По словам Бородиной, начало работы в "Доме-2" и так было сопряжено с трудностями из-за напряженного графика и ненормированного рабочего дня. Однако, ситуация усугублялась постоянными задержками со стороны ее коллеги. Бородина вспоминает, что съемочный процесс нередко затягивался на часы, поскольку Ксения Собчак регулярно приезжала на площадку позже назначенного времени.

"Могла сказать, что приедет к девяти вечера, но сильно опоздать", – делится Бородина. Она описывает ситуации, когда вся съемочная группа, уставшая после долгого дня, уже ждала окончания съемок и готовилась к отдыху. Бородина, завершив "лобное место", уже готовилась покинуть площадку, как неожиданно появлялась Ксения Собчак и ставила всех перед фактом: "Все идем обратно и записываем заново".

Такое поведение, по словам Бородиной, оказывало значительное влияние на рабочий процесс и утомляло всю команду, вынужденную задерживаться до глубокой ночи из-за опозданий одной из ведущих.