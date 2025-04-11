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Пятница 11 апреля

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Лещенко резко отреагировал на заявление Цыгановой: Даже думать об этом не хочу

Лещенко резко отреагировал на заявление Цыгановой: Даже думать об этом не хочу
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Лев Лещенко высказался по поводу идеи отдать песню "День Победы" Вики Цыгановой.

Народный артист России, легендарный певец Лев Лещенко, не остался в стороне от громкого заявления скандально известной певицы Вики Цыгановой. Цыганова, не скромничая, публично объявила себя лучшей исполнительницей всеми любимой песни "День Победы", чем вызвала недоумение и легкое раздражение у мэтра эстрады. В интервью журналистам Лещенко откровенно признался, что даже не желает углубляться в обсуждение этой темы.

Стоит отметить, что скандальное заявление Цыгановой прозвучало в одном из ее последних интервью, где она, неожиданно для многих, не только безапелляционно объявила "День Победы" практически "своей" песней, но и самоуверенно заявила, что споет ее лучше, чем Лев Лещенко. При этом Цыганова не скупилась на эмоциональные выражения, подчеркивая, что она чувствует эту знаковую композицию "каждой клеточкой души, тела и сердца", испытывая глубокий отклик и неповторимое единение с песней.

Неудивительно, что журналисты посчитали необходимым обратиться за комментарием к самому Льву Лещенко. Однако народный артист России, известный своей выдержанностью и деликатностью, дал понять, что мнение Цыгановой не представляет для него никакого интереса.

"Я даже думать об этом не хочу, – резко отреагировал на заявление Цыгановой Лев Валерьянович. – Это все несерьезно. Мне такие вещи неинтересны. И к творчеству ее я тоже никак не отношусь".

Напомним, недавно стало известно, что Лев Лещенко сломал руку, однако это не помешало ему выйти на публику и выступить на юбилее Александра Буйнова.

Шоу-бизнес в Telegram

11 апреля 2025, 18:03
Лев Лещенко. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Абзац"✓ Надежный источник

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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