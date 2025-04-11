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Пятница 11 апреля

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"Хочется сбежать и никуда не идти": Анна Седокова впервые вышла в свет после трагедии

"Хочется сбежать и никуда не идти": Анна Седокова впервые вышла в свет после трагедии
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Анна Седокова поделилась с подписчиками своими переживаниями.

После трагической кончины Яниса Тиммы, ее экс-супруга, певица Анна Седокова впервые вышла в свет. Событием стал музыкальный фестиваль ЖАРА Music Awards 2025, для которого артистка выбрала эффектный и смелый наряд.

"Хочется сбежать и никуда не идти", – поделилась певица с подписчиками в Telegram-канале.

Это был ее первое появление на публике после тяжелой утраты: Янис Тимма умер в декабре прошлого года, на следующий день после 42-летия Анны. Его тело было найдено в подъезде одного из хостелов в центре Москвы. Сама певица после этого попала в больницу из-за нервного срыва.

Анне Седоковой было непросто вернуться к привычной жизни. По ее словам, она долго восстанавливалась, но решила двигаться вперед, постепенно, шаг за шагом. Сейчас она возобновила музыкальную деятельность, участвует в телевизионных проектах и даже номинирована на музыкальную премию впервые за несколько лет.

В период траура вокруг имени Анны ходило немало слухов, в том числе обвинения от родственников Яниса. Отец баскетболиста утверждал, что Анна проигнорировала попытки Яниса связаться с ней перед смертью, а затем обвинил ее в присвоении личных вещей покойного мужа. В ответ певица опубликовала переписку с сестрой Яниса и чеки, подтверждающие передачу вещей семье. Седокова подчеркивает, что не скрывает свою боль и посвятила бывшему мужу песню, в которой выразила "все, что не успела сказать".

Шоу-бизнес в Telegram

11 апреля 2025, 19:06
Анна Седокова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram @secretanna✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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