Через 40 дней после смерти: похоронивший отца Киркоров принял решение о дальнейшей карьере

На 26 апреля уже давно было запланировано сольное выступление Филиппа Киркорова в БКЗ "Октябрьский" Санкт-Петербурга. И все 3727 мест в зале проданы. С этой программой король российской эстрады намеревался вернуться на сцену после долгой паузы.
Многочисленные поклонники хотели, чтобы пребывающий сейчас в трауре певец не отменял концерт, а посвятил бы его своему знаменитому папе – звезде советской, российской и болгарской сцены Бедросу Киркорову.
Король российской эстрады в итоге именно так и поступил – в этот день он будет петь. Отец одобрил бы это решение, потому что сцена – это святое.
Напомним, что по православному учению на 40 день после смерти происходит суд над душой умершего. Там определяется то место, где она будет пребывать до всеобщего воскресения из мертвых – в раю или в аду.
Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025-го на 93-м году жизни. Причиной смерти артиста стала остановка сердца из-за острой сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и осложнений на фоне длительной пневмонии.