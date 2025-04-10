Через 40 дней после смерти: похоронивший отца Киркоров принял решение о дальнейшей карьере

26 апреля исполнится 40 дней со дня смерти Бедроса Киркорова. Его сыну Филиппу Киркорову предстояло принять непростое решение о своей дальнейшей музыкальной карьере. И он сделал выбор.

На 26 апреля уже давно было запланировано сольное выступление Филиппа Киркорова в БКЗ "Октябрьский" Санкт-Петербурга. И все 3727 мест в зале проданы. С этой программой король российской эстрады намеревался вернуться на сцену после долгой паузы.

Многочисленные поклонники хотели, чтобы пребывающий сейчас в трауре певец не отменял концерт, а посвятил бы его своему знаменитому папе – звезде советской, российской и болгарской сцены Бедросу Киркорову.

Король российской эстрады в итоге именно так и поступил – в этот день он будет петь. Отец одобрил бы это решение, потому что сцена – это святое.

Напомним, что по православному учению на 40 день после смерти происходит суд над душой умершего. Там определяется то место, где она будет пребывать до всеобщего воскресения из мертвых – в раю или в аду.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025-го на 93-м году жизни. Причиной смерти артиста стала остановка сердца из-за острой сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и осложнений на фоне длительной пневмонии.