Сын Сафронова уличил Собчак во лжи после обещания помочь похоронить российскую звезду

Последние дни казалось, что вся страна переживает утрату – смерть рэпера Паши Техника. Лука Сафронов взял на себя организацию похорон, несмотря на собственные эмоциональные страдания.

В последние дни в социальных сетях активно обсуждаются слухи о том, что телеведущая Ксения Собчак обещала помочь с финансированием похорон и предоставлением места на кладбище.

Эти предположения возникли после интервью вдовы музыканта, которое она дала на YouTube-канале Собчак. Ева подтвердила, что согласилась на откровенный разговор не ради гонорара, а с целью решить вопросы, связанные с прощанием.

Она отметила, что захоронение на отдельном месте — это очень дорогостоящая процедура. "Интервью я дала не за деньги, а чтобы помочь Паше," — заявляла она в своем блоге.

Лука прокомментировал эти слухи. Сын знаменитого российского художника подчеркнул, что Собчак лишь обещала помочь, но пока не выполнила своих обещаний. Он привел анекдот о говорящей кобыле, чтобы подчеркнуть, что обещания могут оставаться лишь словами.

Сафронов также подтвердил, что вдова согласилась на интервью из-за сложной ситуации и необходимости организовать похороны. Стоимость места для захоронения может достигать 600 тысяч рублей. Лука объяснил, что существующая могила уже была занята родственниками другого усопшего.

Сейчас Лука активно занимается организацией похорон. Он планирует связаться со священником для обсуждения церемонии прощания, которая должна пройти в церкви. Однако он столкнулся с трудностями: не каждая церковь сможет вместить большое количество людей. Также необходимо решить технические вопросы оплаты.

"Мы сейчас говорим об этом, а я параллельно решаю организационные моменты," — сообщил он. Лука также отметил, что на данный момент Ксения Собчак не вышла на связь и не оказала помощи с оплатой места на кладбище.