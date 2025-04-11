Суд в Москве вынес решение в отношении Собчак

Суд в Москве вынес решение в отношении журналистки Ксении Собчак. Речь идет о неуплате административного штрафа.

На этот раз журналистка стала объектом судебного разбирательства не благодаря своим провокационным интервью или громким заявлениям, а из-за более прозаичной проблемы — неоплаченного штрафа. По информации, предоставленной московским судом, Собчак была оштрафована за то, что не выполнила обязательство по оплате предыдущего взыскания.

В соответствии с действующим законодательством, за подобные нарушения предусмотрено увеличение суммы штрафа в два раза, но не менее одной тысячи рублей. Также возможны альтернативные меры наказания, такие как арест на срок до 15 суток или выполнение обязательных работ. Однако в случае с Ксенией Собчак суд ограничился денежным взысканием.

Пока не уточняется, какой именно штраф не был ею оплачен, отмечает женский журнал Клео.ру. За последние годы в ее досье накопилось множество подобных случаев. Одним из наиболее свежих является инцидент в январе 2024 года, когда Собчак была оштрафована на сумму 10 тысяч рублей за просрочку по другому штрафу, связанному с делом о банкротстве. Тогда она не явилась на судебное заседание, и все претензии остались без ответа.

Кроме того, в марте 2025 года арбитражный суд Санкт-Петербурга вынес решение, обязывающее компанию "Манила", совладельцем которой является Собчак, выплатить миллион рублей бизнесвумен за нарушение прав на товарный знак.

Недавно Ксения также оказалась в центре внимания из-за скандала, связанного с местом на кладбище для покойного рэпера Паши Техника. Сын известного художника Никаса Сафронова обвинил Собчак в том, что она ввела в заблуждение родных покойного