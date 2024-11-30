Главная вечеринка года: Киркоров потряс Собчак, Навку и Крутого праздником за несколько миллионов

Филипп Киркоров уже несколько десятилетий остается трендсеттером российской эстрады. Он задает вектор, является ориентиром, показывает пример коллегам. И каждый раз удивляет зрителей.

Перфекционист от природы, он привык всегда быть лучшим. Если медаль в школе, то "золотая". Если жена – то Алла Пугачева. Если клип – то самый дорогой и продолжительный в истории российской эстрады. Если презентация его – то такая, что ахнет даже избалованная Москва.

Провести праздник, подобно тому, который Филипп Киркоров устроил по случаю премьеры видео "Черная пантера", сегодня вряд ли кому-то еще под силу. Не хватит таланта, вкуса, денег, в конце концов. У короля российской эстрады этого – в избытке. Поэтому и клип, и его премьера получились с королевским размахом.

Начать хотя бы с продолжительности – 23 минуты. В отечественной поп-культуре на такое точное никто не замахивался. А в мировом шоу-бизнесе вспоминается разве что клип на песню Майкла Джексона "Триллер". Но тот ролик шел всего 14 минут. У Киркорова – почти вдвое дольше. Кстати, поп-король и король российской эстрады были знакомы, встречались, а в молодости Киркоров очень и внешне был похож на американского коллегу.

Размах – и в именах людей, которые участвовали в создании песни и ролика на нее. Композитор – главный отечественный хит-мейкер Михаил Гуцериев. Композитор – Сергей Ревтов. В ролях – Ольга Бузова, Марина Федункив, Яна Рудковская, Анастасия Стоцкая, Анна Асти, Азиза и многие другие знаменитости.

Снимали клип в новом роскошном доме Филиппа Киркорова. В кадре он сменил несколько десятков дизайнерских нарядов. А все происходящее на экране было щедро приправлено юмором и самоиронией, которых Киркорову и приглашенным им артистам не занимать. Ольга Бузова стебется над отсутствием слуха у себя. Яна Рудовская с сыном Сашей смеются над своей вездесущностью – мол, где шоу-бизнес, там и они. А сам Лучезарный вспомнил свой провал на "Евровидении", где занял 17-е место. Но объяснил, что вообще-то был тогда первым, а враги из будущего переместились в прошлое и скрутили зрительское голосование. Вообще вся идея клипа строится на том, что Киркоров якобы хочет украсть весь шоу-бизнес и остаться там править единолично. Впрочем, он и так у нас – один такой, остальные на его фоне меркнут.

Посмотреть на новое творение Киркорова пришел весь свет и цвет шоу-бизнеса – Игорь Крутой, Анита Цой, Татьяна Навка, Кирилл Туриченко с молодой супругой, Ксения Собчак, Андрей Малахов, Жасмин, Григорий Лепс, Валерия с супругом.... Был даже Александр Стефанович, который являлся мужем Аллы Пугачевой до Филиппа Киркорова. "У нас с Филиппом отличные отношения!" – признался Стефанович. Он, кстати, бывает на всех праздниках у Киркорова, в отличие от других мужей Примадонны.

Филипп Киркоров при помощи креативного подхода Яны Рудковской потряс этим многомиллионным праздником коллег и друзей. Всех затмил, показал, что он – лучший. И душевно, и сердечно, и телесно. Ведь в клипе наконец-то крупным планом все смогли оценить и новое красивое атлетичное тело короля, и украшающие его татуировки. Все это Филиппу очень идет.

А клип, который представили в Москве, еще долго будут обсуждать и растаскивать на цитаты. Уже понятно, что это будет самое просматриваемое видео если не в истории российской эстрады, то в личной музыкальной истории Филиппа Киркорова точно.