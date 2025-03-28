После смерти Киркорова стало известно об отъезде его сына из России

Алсу потерпела провал в суде Тесты Прилучный утер нос Муцениеце Игры Сонник

Топ новостей недели

"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде Состояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилосьСостояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилось Нарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула РоссиюНарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула Россию Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой

Лента новостей

Четверг 27 марта

00:26После смерти Киркорова стало известно об отъезде его сына из России 21:26Появились шокирующие подробности смерти Кузьмина 20:20"Хотелось содрать с себя кожу или родиться заново": Глюкоза не может забыть концерт в Красноярске 19:34"Продались за 30 сребреников": сколько Галкину* и другим уехавшим звездам заплатили за предательство России 18:40Шнуров шокировал методами воспитания детей: странный запрет 17:57Маша Распутина поразила своим внешним видом: Много пью 17:07Павел Деревянко серьезно пострадал от взлома мошенников: интимный контент и отношения на стороне 16:17Проигравшая суд Агата Муцениеце отказалась общаться с сыном 14:24Тест: угадайте советский фильм по искрометной шутке 13:32Волочкова боится отказа дочери от ее фамилии после свадьбы: Главный вопрос сейчас 11:59Расставания с женой разрушают брак Джорджа Клуни: Ситуация стала более серьезной 10:55Состояние Лещенко изменилось после получения им миллионов на лечение редкой болезни 09:54Звездный ведущий программы "До 16 и старше" Веселкин умер от рака 08:54Дочь умоляет Боню забрать ее из невыносимого окружения: Мама, я ненавижу эту школу 06:41Названа причина очень быстрого расставания Асмус с новым возлюбленным 03:24Кейт Миддлтон вынуждена терпеть истерики принца Уильяма 00:31Хирург подробно рассказала о сделанных Гузеевой пластической процедурах 21:55Как нижегородская предпринимательница дала отпор скандальному блогеру 20:16Сергей Жуков заявил о нападении фанатки: Порезала мне ладонь 19:17После смерти актрисы Заворотнюк открыли наследственное дело 18:53В семье Ляйсан Утяшевой большое горе: готовится к похоронам 18:31Анастасия Волочкова резко отреагировала на публичные обвинения в алкоголизме 17:28Предполагаемая разлучница Федора Бондарчука и Паулины Андреевой снялась голой и попросила денег 16:30Тест: угадайте песни для танца и застолья из любимых советских фильмов 16:21Громкий скандал вокруг Владимира Этуша оставил множество вопросов 15:50Жена Петросяна устроила разнос зрителям Большого театра: Неблагодарные! 14:49Москва заняла третью строчку в рейтинге самых экологически чистых регионов 13:47Прилучный утер нос пытавшейся трясти с него деньги Муцениеце 13:13Куда сходить в Москве: афиша c 27 марта по 9 апреля 12:01Погоревавшая после смерти бывшего мужа Седокова вернулась к веселью и радости 10:51"Игровая 49-летнего мальчика": Клявер похвастался своими конструкторами и машинками 10:26На mos.ru начали показывать Тити онлайн 09:53Готовящемуся выйти на свободу Ефремову предрекли блистательную карьеру в кино 08:51Алсу потерпела сокрушительный провал во время суда с Абрамовым 06:47Анджелина Джоли впала в тоску из-за внезапно покинувшего ее сына 03:19"Теряет связь с реальностью": близкий друг принцессы Дианы вынес вердикт Меган Маркл 00:22Костенко крепко приложили за слишком скромный подарок для Тарасова 20:57Всероссийское общество слепых почтило память павших, возложив цветы к мемориалу "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены 20:14 Сергей Бурунов откровенно признался в сложных отношениях с алкоголем 19:01Кристина Асмус снова разочаровала своих фанатов отчаянным решением 18:33"Покойся с миром": скоропостижно скончался музыкант Кузьмин 18:03Избранник дочери Волочковой оказался злостным должником 17:19Юрий Назаров сделал ошеломляющее заявление об умершем Михаиле Ширвиндте 16:34Молодая невеста Лепса разнесла всех соперниц – вот что она заявила 16:09"Боже упаси, с русскими ругаться": Повалий позлила всех врагов России 15:35Стало известно, почему Ефремов может вернуться в колонию 15:00Вопросы комплексного развития территорий и формирования комфортной городской среды обсудили на конференции в Москве 14:40Что положили в шикарный гроб к Голубкиной перед закрытием крышки 14:19Киркоров готовится принять крайне сложное решение после смерти отца 13:25Тест: угадайте любимые советские фильмы по самому короткому описанию
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

После смерти Киркорова стало известно об отъезде его сына из России

После смерти Киркорова стало известно об отъезде его сына из России
149

Филипп Киркоров принял участие в новом реалити-шоу. На этот раз ему предстоит отправиться в экзотический Марокко, где будут проходить съемки данного проекта.

В отличие от предыдущих форматов, в которых он уже участвовал, этот проект обещает быть особенно захватывающим и интригующим. Известно, что в новом шоу примут участие 22 человека, которые будут проживать на роскошной вилле.

Однако жизнь на вилле не будет такой безмятежной, как может показаться на первый взгляд. Участники окажутся вовлеченными в скрытую борьбу, где каждый шаг будет иметь значение. Интрига заключается в том, что среди участников есть три "темных" персонажа, которые будут пытаться скрыть свою истинную сущность. Остальные участники, именуемые "светлыми", получат задачу выявить "темных" и разгадать их хитрые планы.

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов

Особенностью этого шоу станет возможность для «светлых» перейти на сторону "темных", что добавляет элемент неожиданности и непредсказуемости в игру. Каждый участник будет вынужден проявлять стратегическое мышление и осторожность, чтобы не оказаться в числе тех, кто будет обманут.

Филипп Киркоров, как сообщает источник, сыграет роль "джокера". Этот персонаж будет иметь уникальную способность влиять на ход событий в игре, что делает его ключевым элементом шоу. Входя в игру, Киркоров сможет вносить изменения в динамику отношений между участниками и переворачивать привычный ход событий с ног на голову.

Ранее сообщалось о том, что Киркоров столкнулся с тяжелой утратой. Его отец Бедрос ушел из жизни 18 марта.

Эта потеря глубоко затронула певца, который всегда был близок со своим отцом. Бедрос был для Филиппа не только родителем, но и важным человеком в его жизни, поддерживавшим его на протяжении всей карьеры.

Шоу-бизнес в Telegram

28 марта 2025, 00:26
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Прощайте, капитан эстрады: в гроб к Киркорову положили дорогую его сердцу вещь

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Киркоров готовится принять крайне сложное решение после смерти отца

Открылась неожиданная правда о знакомстве Филиппа Киркорова с Аллой Пугачевой
Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Появились шокирующие подробности смерти Кузьмина

Появились шокирующие подробности смерти Кузьмина
Кузьмин был госпитализирован из Адлера. Врачи два раза заводили ему сердце, в третий раз – не удалось. Трагическая новость потрясла мир музыки: 24 марта ушел из жизни Александр Кузьмин, бывший участник легендарного состава группы "Динамик".

"Хотелось содрать с себя кожу или родиться заново": Глюкоза не может забыть концерт в Красноярске

"Хотелось содрать с себя кожу или родиться заново": Глюкоза не может забыть концерт в Красноярске
Наталья Чистякова-Ионова стала участницей громкого скандала. Певица Наталья Ионова, широко известная публике как Глюкоза, в откровенном интервью поделилась наиболее сложными моментами своей жизни: утратой бабушки, постоянной внутренней борьбой с сомнениями, воспоминаниями о непростом детстве и событиями вокруг одного резонансного концерта.

"Продались за 30 сребреников": сколько Галкину* и другим уехавшим звездам заплатили за предательство России

"Продались за 30 сребреников": сколько Галкину* и другим уехавшим звездам заплатили за предательство России
Максим Галкин* покинул Россию вместе с Аллой Пугачевой в 2022 году. Актер и телеведущий Оскар Кучера сделал заявление в своем Telegram-канале, сообщив, что "сливкам" отечественного шоу-бизнеса, в частности Максиму Галкину* (включен в список иноагентов Минюстом РФ), поступали предложения о щедром вознаграждении в размере 50 миллионов долларов за переезд из России и развертывание антироссийской пропаганды.

Шнуров шокировал методами воспитания детей: странный запрет

Шнуров шокировал методами воспитания детей: странный запрет
Сергей Шнуров признался, как относится к своим отпрыскам. Сергей Шнуров, лидер группы "Ленинград", является многодетным отцом.

Маша Распутина поразила своим внешним видом: Много пью

Маша Распутина поразила своим внешним видом: Много пью
Маша Распутина раскрыла свой секрет на публике. Недавно Маша Распутина появилась в Кремле, где поразила коллег и журналистов своим внешним видом.

Выбор читателей

26/03СрдАлсу потерпела сокрушительный провал во время суда с Абрамовым 27/03ЧтвПоявились шокирующие подробности смерти Кузьмина 27/03ЧтвМаша Распутина поразила своим внешним видом: Много пью 26/03СрдПрилучный утер нос пытавшейся трясти с него деньги Муцениеце 26/03СрдПредполагаемая разлучница Федора Бондарчука и Паулины Андреевой снялась голой и попросила денег 26/03СрдВ семье Ляйсан Утяшевой большое горе: готовится к похоронам