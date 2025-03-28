После смерти Киркорова стало известно об отъезде его сына из России

Филипп Киркоров принял участие в новом реалити-шоу. На этот раз ему предстоит отправиться в экзотический Марокко, где будут проходить съемки данного проекта.

В отличие от предыдущих форматов, в которых он уже участвовал, этот проект обещает быть особенно захватывающим и интригующим. Известно, что в новом шоу примут участие 22 человека, которые будут проживать на роскошной вилле.

Однако жизнь на вилле не будет такой безмятежной, как может показаться на первый взгляд. Участники окажутся вовлеченными в скрытую борьбу, где каждый шаг будет иметь значение. Интрига заключается в том, что среди участников есть три "темных" персонажа, которые будут пытаться скрыть свою истинную сущность. Остальные участники, именуемые "светлыми", получат задачу выявить "темных" и разгадать их хитрые планы.

Особенностью этого шоу станет возможность для «светлых» перейти на сторону "темных", что добавляет элемент неожиданности и непредсказуемости в игру. Каждый участник будет вынужден проявлять стратегическое мышление и осторожность, чтобы не оказаться в числе тех, кто будет обманут.

Филипп Киркоров, как сообщает источник, сыграет роль "джокера". Этот персонаж будет иметь уникальную способность влиять на ход событий в игре, что делает его ключевым элементом шоу. Входя в игру, Киркоров сможет вносить изменения в динамику отношений между участниками и переворачивать привычный ход событий с ног на голову.

Ранее сообщалось о том, что Киркоров столкнулся с тяжелой утратой. Его отец Бедрос ушел из жизни 18 марта.

Эта потеря глубоко затронула певца, который всегда был близок со своим отцом. Бедрос был для Филиппа не только родителем, но и важным человеком в его жизни, поддерживавшим его на протяжении всей карьеры.