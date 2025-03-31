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Понедельник 31 марта

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Леонид Якубович сделал громкое заявление после позорного эфира: Я ухожу

Леонид Якубович сделал громкое заявление после позорного эфира: Я ухожу
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Леонид Якубович поделился со зрителями своими переживаниями.

Леонид Якубович, который уже почти 35 лет является ведущим легендарной программы "Поле чудес", сделал громкое заявление. Он рассказал о трудностях, с которыми столкнулся. В честь дня рождения Первого канала, где транслируется любимая зрителями передача, он вспомнил, как однажды оказался на грани ухода из проекта.

По признанию самого ведущего, первые два выпуска программы были для него настоящим позором. Его охватило сильное волнение, которое мешало вести передачу уверенно. В итоге, он говорил слишком громко, буквально "надрывая голос", что вызвало недовольство звукооператора, отказавшегося работать в таких условиях.

Ощущая себя подавленным и растерянным, Якубович серьезно задумывался о том, чтобы уйти из проекта. "Я понял, что дело — труба, и сказал: хорошо, я ухожу", – вспоминает Леонид Аркадьевич с долей самоиронии.

Интересно, что никто не пытался удержать его. В начале 90-х годов, когда многие артисты искали работу, найти замену ведущему казалось делом несложным. Тем не менее, режиссеры дали Якубовичу еще одну возможность попробовать себя. "Хорошо, черт с тобой, приходи еще раз, крайняя съемка, и дальше решай сам", – предложили они Леониду Аркадьевичу.

На третьей попытке артист сумел преодолеть волнение, справился с эмоциями и показал себя с лучшей стороны. Этот выпуск стал поворотным моментом в его карьере, предопределившим следующие три с половиной десятилетия успешной работы и сделав его одним из самых популярных и любимых ведущих российского телевидения.

Шоу-бизнес в Telegram

31 марта 2025, 11:10
Леонид Якубович. Фото: Youtube / @HEATshowbiz
"Поле чудес"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

А папа знает? Юная дочь Якубовича за деньги показывает свою красоту незнакомцам

Фото: соцсети / @barbaravibe
Фото: соцсети / @barbaravibe
Фото: соцсети / @barbaravibe
Фото: соцсети / @barbaravibe

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