Пережившая смерть бывшего мужа Седокова перестала скрывать подарки от нового любовника

Анна Седокова, похоже, вновь открыла свое сердце для любви. После трагической потери бывшего мужа Яниса Тиммы поклонники не сомневались, что артистка быстро найдет нового спутника жизни.

Похоже, ожидания фанатов сбываются. В последние дни в СМИ активно обсуждаются слухи о новом романе Седоковой.

Недавно певица порадовала своих поклонников шикарным букетом красных роз, который ей прислали с запиской, украшенной сердечком. Этот жест стал настоящей сенсацией, ведь ранее подобные сюрпризы дарил ей экс-супруг, когда они пытались восстановить свои отношения. Теперь же Анна получает знаки внимания от кого-то другого, и, судя по всему, это ей очень нравится.

Хотя сама Седокова пока не комментирует слухи о новом романе, она явно не скрывает своего увлечения. В последнее время артистка часто посещает матчи футбольного клуба "Зенит" в Санкт-Петербурге. По информации источников, именно там она пытается привлечь внимание бывшего футболиста и ныне помощника тренера команды. На одном из матчей была запечатлена забавная сцена: новый любовник посылал Анне воздушные поцелуи с поля.

Стоит отметить, что недавно певица поделилась с поклонниками видео, на котором весело проводит время в компании подруги в ресторане. Они наслаждались вкусной едой, общались и наслаждались вином. Судя по всему, в жизни Седоковой начался новый этап.



