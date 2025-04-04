Куда сходить в Москве: афиша c 10 по 17 апреля

Кажется, только вчера праздновали Новый год, а уже середина апреля. Солнца, света и радости все больше. А отличные мероприятия из подборки "Дни.ру" помогут вам создать хорошее настроение.

ТЕАТР

"Все о Еве"

Каждый из нас хотя бы раз мечтал оказаться в центре внимания, почувствовать вкус успеха и услышать бурные аплодисменты, адресованные только тебе. Но что на самом деле скрывается за ярким фасадом славы? Этот спектакль о том, что у успеха, амбиций и наших желаний нередко есть другая, не всегда очевидная сторона. Он заставляет задуматься о том, чего мы ищем, чего боимся и что готовы отдать, чтобы достичь желаемого. В главной роли – Инга Оболдина. Режиссер – Роман Самгин.

11, 12, 13 апреля, Театр на Трубной.

"Торговцы резиной"

Спектакль-кабаре режиссера Петра Шерешевского и продюсера Леонида Робермана "Торговцы резиной" – это беспощадный юмор, зонги и гомерически смешные ситуации в экстравагантной комедии о трех предприимчивых искателях счастья. У одного из которых – счет в банке, у другой – аптека, а третьему от отца досталось совершенно непотребное наследство. И каждый хочет и рыбку съесть и косточкой не подавиться. Анекдот тянется длиною в жизнь, а за еврейским юмором встают главные вопросы, которые задаёт себе человек. В ролях: Игорь Верник, Полина Кутепова и Виталий Коваленко.

14 апреля, Московский ТЮЗ.

"Три мешка сорной пшеницы"

Спектакль Вячеслава Долгачева поставлен по легендарному произведению Владимира Тендрякова. К 80-летию Великой Победы он возвращается в афишу театра. В рассказе об истории одной деревни автор напоминает, что ни одна военная победа не могла бы состояться без тех, кто, голодая, отдавал последнее фронту. И выходит в этих размышлениях на простор не только современного ему, но и, как выясняется, абсолютно сегодняшнего разговора о подлинном, а не мнимом патриотизме. Это рассказ о мире, в котором тарелка горячей картошки в мундире и ломоть черного хлеба с куском сахара – настоящая роскошь? И о страшных отголосках войны в глубоком тылу.

11 апреля, Новый драматический театр.

"Приношение Дягилеву. Избранное"

Этот гала-спектакль станет продолжением цикла балетных вечеров, посвященный импресарио Сергею Дягилеву, с чьим именем связаны самые яркие страницы мирового балета прошлого века. Зрителей ждет классика "Русских сезонов", номера из любимых Дягилевым канонических балетов Мариинки и Большого, современные номера-оммажи и неожиданные сюрпризы в исполнении звезд.

14 апреля, зал "Зарядье".

"Неслужебный роман"

Джулиан – успешный дантист, у которого есть собственная клиника и даже личная помощница Стефани, которая испытывает к нему очень теплые и трепетные чувства. Он – холостяк и известный ловелас, а всем своим девушкам рассказывает легенду о том, что у него несчастливый брак. Единственная женщина, знающая о его схемах – это Стефани. В ролях – Олеся Железняк, Алексей Ягудин, Елена Галибина и другие. Режиссер – Роман Самгин.

9 апреля, Театр имени Гоголя.

СЕРИАЛ

"Актерище"

Сериал режиссера Дмитрия Невзорова с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях рассказывает о крепкой мужской вражде. Заглавную песню для сериала исполнила группа "Моя Мишель", которая работала и над саундтреками к кассовому суперхиту "Чебурашка". Вместе с солисткой группы Татьяной Ткачук шлягер Михаила Боярского "Все пройдет" спел и сам Дмитрий Нагиев, а помогали звездному дуэту хор детской музыкальной студии "Белый Пароход" и Московский оркестр современной музыки OpensoundOrchestra.

Онлайн-кинотеатр KION.

ПРЕМИЯ

"Новое Радио AWARDS 2025"

"Новое Радио" напоминает слушателям: делать добро — просто, интересно и доступно каждому. Придуманный здесь во второй раз фестиваль объединит яркое музыкальное шоу и благотворительный марафон в поддержку подопечных Фонда Хабенского. Раздавать весеннее настроение на протяжении десятичасового эфира будут ведущие утреннего шоу "1+1" Калинин и Райтраун. А вручат самым актуальным артистам престижные награды — Золотые Сирены — друзья Фонда и "Нового Радио". Среди участников церемонии – Асия, Ваня Дмитриенко, Диана Арбенина, Дима Билан, Коста Лакоста, Леша Свик, Лолита, Мари Краймбрери, Мот, "Моя Мишель", Олег Майами, Татьяна Куртукова, NILETTO и и другие.

10 апреля, "Новое радио".

BraVo

VII церемония вручения Международной музыкальной премии BraVo приурочена к 25-летию Radio Monte Carlo, а значит, зрителей ждет неповторимое событие. На выйдут самые яркие представители классической сцены из более чем 10 стран. Организаторы церемонии неизменно приглашают самых талантливых, восходящих и уже титулованных, исполнителей музыки, оперы и балета, чьи выступления по всему миру приковывают внимание поклонников академического и современного искусства. В этом году зрителей ждет выступление всемирно известной балерины Светланы Захаровой и специального гостя, имя которого организаторы пока держат в секрете. Ведущие – Елена Север и Вячеслав Макаров.

15 апреля, Историческая сцена Большого театра.

КОНЦЕРТ

Ансамбль имени Александрова

Этот легендарный коллектив с 96-летней историей покорил весь мир блистательным мастерством, неповторимым сценическим обаянием и колоритным репертуаром, насчитывающим более 2 000 произведений. В исполнении солистов, хора и оркестра прозвучат военно-патриотические, народные песни и танцевальные номера.

15 апреля, Дом музыки.

Сергей Рахманинов. Весенний концерт"

1 апреля исполнилось 152 года со дня рождения Сергея Рахманинова. Художественный руководитель и дирижер Иван Никифорчин, солист Алексей Мельников и и Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова подготовили программу, в которую вошли Концерт № 4 для фортепиано с оркестром, Три русские песни и Симфонические танцы.

9 апреля, Большой зал консерватории МГАСО.

"Шаинский фест – 2025"

Стартовали региональные этапы Международного фестиваля авторов новых детских песен "Шаинский фест – 2025", приуроченного к 100-летнему юбилею композитора Владимира Шаинского. Этот фестиваль — уникальная возможность для композиторов и поэтов, пишущих для детей, продемонстрировать свои таланты и внести вклад в наследие великого маэстро. Отборочные этапы пройдут в различных городах России и Беларуси. В составе профессионального жюри – сын композитора Вячеслав Шаинский, Лев Лещенко, Максим Дунаевский, Олег Газманов и Григорий Гладков. Лучшие произведения будут представлены на гала-концерте фестиваля.

31 мая, Кремлевский дворец.