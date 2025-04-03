44-летняя Барановская откровенно заговорила о рождении ребенка: Андрей подарил

Юлия Барановская вспомнила о незабываемом моменте, связанном с рождением ее дочери Яны. Ведущая опубликовала отрывок из телетрансляции, который стал знаковым для нее и ее семьи.

Дело в том, что 3 апреля 2008 года, когда на свет появилась Яна, отец малышки Андрей Аршавин играл важный матч за футбольный клуб "Зенит" против немецкого "Байера" в рамках четвертьфинала кубка УЕФА. Именно в этот день он забил гол, который, по словам комментаторов, стал своеобразным "подарком" Юлии за рождение дочери.

"Да здравствует Юля Аршавина! Родила вначале сына, а теперь и дочь. А Андрей подарил гол", — с восторгом комментировали событие спортивные комментаторы. Этот момент стал символом радости и гордости для всей семьи.

"Вот так отмечали день рождения Яночки. Громкой и важной победой "Зенита", — написала в своем посте Барановская.

Юлия всегда с теплотой вспоминает тот день, когда стала мамой во второй раз. Ранее она также публиковала снимки с подросшим сыном от Аршавина, показывая, как быстро летит время и как меняются ее дети.

Напомним, ранее Барановская приоткрыла завесу тайны о своем опыте с пластической хирургией. Как оказалось, за привлекательностью ведущей стоит одна значимая операция. Юлия выбрала абдоминопластику, направленную на восстановление эстетических пропорций живота. Судя по всему, вмешательство прошло успешно.