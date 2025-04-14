Готовящаяся к свадьбе Бородина оказалась близка к провалу: Такого безумия не видели давно

Ксения Бородина активно готовится к своему третьему замужеству.

В этом году ведущая планирует связать свою судьбу с Николаем Сердюковым. Казалось бы, радостное событие должно приносить только положительные эмоции. Однако, как выяснилось, процесс организации свадьбы стал для Ксении настоящим испытанием — знаменитость близка к провалу в данном вопросе.

Телеведущая активно занимается подготовкой к торжеству, но вскоре столкнулась с неприятной реальностью: цены на свадебные услуги в этом сезоне взлетели до небес. Бородина не смогла остаться равнодушной к тому, насколько возросли затраты на организацию мероприятий. Она поделилась своими переживаниями с подписчиками в социальных сетях, отметив, что стоимость услуг значительно увеличилась по сравнению с предыдущими годами.

"Если вы планируете свадьбу в этом году, будьте готовы к тому, что цены просто зашкаливают! Организаторы свадебного рынка разводят руками и говорят, что такого безумия не видели давно. Цены поднялись в два-три раза, и непонятно, почему так произошло", — рассказала Ксения.

Она добавила, что раньше объясняли рост цен проблемами с логистикой, но сейчас ситуация изменилась, и многие услуги стали недоступными. По словам Бородиной, она взяла на себя большую часть расходов по организации свадьбы.

Не секрет, что Николай Сердюков зарабатывает гораздо меньше своей избранницы, поэтому рассчитывать на его финансовую помощь в организации грандиозного мероприятия не приходится. Ксения мечтает о масштабном празднике с множеством гостей и строгим дресс-кодом. Она планирует надеть три платья за один день, которые приобрела в Европе и России.