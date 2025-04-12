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Суббота 12 апреля

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Слышно за версту: у 59-летней вдовы Этуша появился запах

Слышно за версту: у 59-летней вдовы Этуша появился запах
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Елена Этуш – третья жена легендарного актера театра и кино Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала их счастью. Но уже седьмой год Елена Евгеньевна – вдова...

У Елены Этуш есть кумир – ныне покойная королева Великобритании, Северной Ирландии и других королевств Содружества Елизавета II. Поэтому вдова собирает сувениры с изображением монарха и его символов – чашки, тарелки, подставки.

А недавно Елена Евгеньевна стала обладательницей королевской дамской сумки – такая же была у представительница Виндзорской династии! На сумке так и написано: "Официальный поставщик Ее Величества Королевы Елизаветы II". Такой стильный подарок она сделала себе сама – к грядущему 60-летию. С этим модным аксессуаром вдова Этуша планирует дефилировать по набережной в Геленджике, куда скоро поедет отдыхать.

Фото: архив Елены Этуш

Причем вдову Этуша можно будет узнать за версту – по запаху, который у нее появился. "Я подумала, что при королевской сумочке и пахнуть нужно по-королевски, – улыбается модница Этуш. – Поэтому купила духи White Rose от Floris, которые впервые были выпущены в 1800 году".

Фото: архив Елены Этуш

Именно этот аромат Елизавета II выбрала для своей свадьбы в 1947-м. С тех пор парфюм White Rose стал неотъемлемой частью ее образа. В том же году компания Floris удостоилась Королевского ордера – знака признания компаний, которые являлись официальными поставщиками товаров или услуг Ее Величества".

Шоу-бизнес в Telegram

12 апреля 2025, 09:43
Фото: Социальные сети Елены Этуш
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Скриншот: YouTube-канал &quot;Киностудия Горького&quot;
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Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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