Слышно за версту: у 59-летней вдовы Этуша появился запах

У Елены Этуш есть кумир – ныне покойная королева Великобритании, Северной Ирландии и других королевств Содружества Елизавета II. Поэтому вдова собирает сувениры с изображением монарха и его символов – чашки, тарелки, подставки.
А недавно Елена Евгеньевна стала обладательницей королевской дамской сумки – такая же была у представительница Виндзорской династии! На сумке так и написано: "Официальный поставщик Ее Величества Королевы Елизаветы II". Такой стильный подарок она сделала себе сама – к грядущему 60-летию. С этим модным аксессуаром вдова Этуша планирует дефилировать по набережной в Геленджике, куда скоро поедет отдыхать.
Причем вдову Этуша можно будет узнать за версту – по запаху, который у нее появился. "Я подумала, что при королевской сумочке и пахнуть нужно по-королевски, – улыбается модница Этуш. – Поэтому купила духи White Rose от Floris, которые впервые были выпущены в 1800 году".
Именно этот аромат Елизавета II выбрала для своей свадьбы в 1947-м. С тех пор парфюм White Rose стал неотъемлемой частью ее образа. В том же году компания Floris удостоилась Королевского ордера – знака признания компаний, которые являлись официальными поставщиками товаров или услуг Ее Величества".