Максим Галкин* продолжает гастролировать по миру.

Несмотря на статус иноагента в России, юморист Максим Галкин*, похоже, нашел золотую жилу за рубежом. СМИ провели собственное расследование, чтобы выяснить, сколько же зарабатывает опальный артист на гастролях по Германии в апреле и мае. Представители прессы изучили площадки, на которых он выступает, проанализировали продажи билетов и попытались оценить, хватает ли этих доходов на содержание роскошной жизни семьи Пугачевой.

Первый аккорд европейского турне Галкина прозвучит через неделю в Штутгарте, на сцене зала, рассчитанного на 2000 зрителей. Однако, судя по данным на момент публикации, около половины мест еще ждут своих зрителей. Цена вопроса – от 39 евро (3600 рублей) за самый скромный билет до 179 евро (16700 рублей) за место поближе к звезде. В гастрольном графике артиста значатся и другие крупные города Германии: Мюнхен, Берлин, Бонн, Гамбург – всего 13 выступлений до середины мая. Ситуация с заполняемостью залов практически идентична – около 50% билетов остаются в продаже, а цены остаются стабильными.

Даже при самом скромном подсчете, взяв среднюю стоимость билета и учитывая, что заполнена лишь половина зала, Галкин может выручать около 165 000 евро (более 15 миллионов рублей) за один вечер. Если умножить эту сумму на 13 концертов, получается внушительная цифра – порядка 195 миллионов рублей. Безусловно, часть этих средств уйдет на покрытие организационных расходов: аренда площадок, оплата труда команды, обеспечение безопасности и прочие издержки. Но факт остается фактом: звездное семейство вряд ли испытывает финансовые трудности, проживая на солнечном Кипре, в фешенебельном Лимасоле.

Любопытно, что в последнее время Галкин ввел строгий запрет на видеосъемку своих выступлений. Причина кроется, вероятно, в его острых политических шутках и высказываниях, которые не всегда находят понимание у властей. В частности, во время одного из выступлений в ОАЭ он позволил себе проукраинский лозунг, за что поплатился штрафом. Теперь бдительная охрана внимательно следит за тем, чтобы никто не зафиксировал "неудобные" моменты.

*признан в России иностранным агентом.