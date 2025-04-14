Олег Газманов чудом спасся от пожара

Команда Олега Газманова едва успела покинуть загоревшееся здание.

Народный артист России Олег Газманов чудом спасся из пожара. Возгорание произошло в фотостудии, где у артиста была запланирована фотосессия, приуроченная ко Дню Победы. Команда Олега Газманова оперативно покинула помещение. Как сообщает СМИ, никто из членов команды не пострадал.

Сам Олег Газманов прокомментировал случившееся в своем Telegram-канале, отметив, что изначально не планировал поездок в этот день, но согласился после долгих уговоров. Артист подчеркнул, что предчувствовал неладное.

"Огонь, дым, эвакуация. Команда еле успела выскочить!" — написал Газманов.

Исполнитель хита "Есаул" рассказал о сложностях эвакуации, отметив сильное задымление и практически нулевую видимость. По его словам, эвакуация проходила в условиях паники и затрудненного дыхания. Фотографы успели вынести съемочное оборудование, однако часть светового оборудования пострадала от огня. Газманов особо подчеркнул, что, несмотря на ущерб имуществу, главное, что все остались живы.

Пожар был оперативно ликвидирован прибывшими спасательными службами. Олег Газманов выразил благодарность пожарным за их профессионализм и оперативность, благодаря которым удалось избежать трагических последствий.

Несмотря на произошедший инцидент, Олег Газманов принял решение продолжить фотосессию. После кратковременного визита домой артист направился в другую фотостудию для завершения запланированной работы.