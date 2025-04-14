Скандал в "Сто к одному": Александра Гуревича унизили в юбилейном выпуске

Александр Гуревич позволил себе нелицеприятные высказывания о России.

В недавнем выпуске шоу "Сто к одному" на телеканале "Россия 1" неожиданно унизили Александра Гуревича, который являлся ведущим данного проекта с 1995 года. Это происшествие вызвало настоящий скандал в соцсети.

Как сообщает "Утро.ру", в начале воскресной программы, Александр Акопов, который ведет шоу в данный момент, объявил о том, что выпуск начнется нетрадиционно. Он сообщил, что в честь 30-летия программы, по запросам зрителей и, как он уточнил, по инициативе команды, будет продемонстрирован ролик с лучшими моментами за историю "Сто к одному".

После этих слов в эфир был выведен видеофрагмент, состоящий из ярких моментов последних трех лет, в которых ведущим выступал сам Акопов. При этом, видеоматериалы с участием Александра Гуревича в юбилейную нарезку включены не были. Такое решение телеканала было воспринято некоторыми зрителями как проявление неуважения к Гуревичу, который посвятил более 20 лет работе в "Сто к одному".

Напомним, что Александр Гуревич ранее объявил о своем уходе из проекта, объяснив это своей позицией относительно текущих политических событий. Он заявлял о невозможности продолжать работу в развлекательном формате в сложившейся обстановке. В настоящее время, как сообщается, Гуревич ведет непубличный образ жизни, и его текущее местонахождение остается неизвестным. Известно, что ранее он упоминал о наличии у него загородного дома в Подмосковье и другого места для уединенного проживания.

После произошедшего, по имеющимся данным, телеканал "Россия 1" удалил все выпуски программы "Сто к одному" с Александром Гуревичем из архивов своего сайта и социальных сетей.