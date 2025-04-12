Столкнувшийся с трудностями Билан не может въехать в свою новую квартиру

Дима Билан поделился новостями о своей недвижимости в Москве. Они оказались не такими радужными, как ожидалось.

В прошлом году артист осуществил свою давнюю мечту, приобретя квартиру в центре Москвы. Однако вместо того, чтобы наслаждаться новым жильем, ему предстоит столкнуться с серьезными финансовыми тратами.

Квартира, которую выбрал Билан, расположена в старом "сталинском" доме. Артист всегда тяготел к объектам с историей и характером, поэтому его выбор стал логичным. Однако теперь он осознает, что для приведения жилья в порядок потребуется значительная сумма. В данный момент квартира остается в том состоянии, в котором была на момент покупки, так как у певца нет достаточных средств для начала ремонта.

"Хорошо поживает квартира. Я коплю на ремонт. Сейчас другие интересы", — откровенно признался Билан.

Несмотря на то, что артист сталкивается с трудностями, существует вероятность, что он может оставить квартиру в ее оригинальном состоянии. В этом случае его жилье станет еще одним подтверждением его любви к истории.

Ранее Дима Билан признался, что хотя и является обладателем множества престижных музыкальных наград и призером международного конкурса "Евровидение", но легендой себя вовсе не считает. "Для кого-то, может быть, и да. Но для себя я – просто Виктор", – раскрыл Дима свое настоящее имя.