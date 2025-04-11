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Пятница 11 апреля

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Звезда фильмов о приключениях Шерлока Холмса перенесла серьезную операцию

Звезда фильмов о приключениях Шерлока Холмса перенесла серьезную операцию
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89-летнему Василию Ливанову провели операции по удалению тромбов в артериях верхней конечности.

По данным телеграм-канала Mash, операция прошла успешно, и теперь актеру назначено лечение с использованием кроворазжижающих препаратов. Врачи настоятельно рекомендовали ему внимательно следить за своим состоянием и немедленно обращаться за медицинской помощью при первых признаках ухудшения здоровья.

Это уже не первая серьезная медицинская процедура для актера. В конце 2024 года ему также удаляли тромбы из сосудов ног, сердца и даже головного мозга. После этой операции Ливанов столкнулся с серьезными проблемами, связанными с кровообращением, что привело к его пребыванию в реанимации на протяжении нескольких дней.

Состояние здоровья Ливанова вызывает беспокойство у его поклонников и близких. Ранее сообщалось, что актер значительно похудел и выглядел осунувшимся после перенесенной комы и лечения опухоли. Врачи прописали ему белковую диету, чтобы помочь восстановить силы и улучшить общее состояние организма.

На данный момент представители Василия Ливанова не сделали официальных заявлений о его состоянии после последней операции. Однако поклонники и друзья артиста надеются на скорейшее восстановление и возвращение к привычной жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

11 апреля 2025, 09:24
Василий Ливанов. Кадр из цикла телефильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
Mash✓ Надежный источник

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