Самбурскую сбили на пешеходном переходе в центре Москвы

Настасья Самбурская попала в ДТП в центре российской столицы.

Инцидент произошел в тот момент, когда знаменитость переходила улицу по пешеходному переходу. СМИ сообщают, что Самбурскую сбил мопед.

По информации, полученной от очевидцев, Настасья вместе с подругой пересекала дорогу, когда перед ними остановился внедорожник. Водитель, вероятно, не заметил, что девушки решили перейти улицу, и попытался проскочить перед ними. В результате одна из девушек не успела среагировать на приближающийся мопед, который был скрыт от ее взгляда автомобилем.

На опубликованной видеозаписи инцидента видно, как актрису сначала сбивает мопед, а затем ее отбрасывает на капот стоящего автомобиля. Водитель легковой машины мгновенно вышел, чтобы оказать помощь Настасье. Управлявший мопедом человек также пострадал в аварии — он упал после столкновения, но благодаря шлему избежал серьезных травм.

К счастью, на место происшествия вскоре прибыли полицейские, которые проезжали мимо. Несмотря на произошедшее, Настасья решила не обращаться за медицинской помощью и покинула место ДТП самостоятельно.

Этот инцидент напомнил о других случаях ДТП с участием знаменитостей. Например, летом 2023 года актриса Алена Митрошина попала в больницу после столкновения с подростком на электросамокате. Она получила серьезные травмы и множественные переломы, что вынудило ее оставить работу. Артистка сообщила, что до сих пор не получила ни компенсации, ни извинений от семьи виновника аварии.