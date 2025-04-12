Попавший в серьезное ДТП Басков сделал заявление: За рулем больше не езжу

Николай Басков ошарашил журналистов. Певец вспомнил о своих переживания в довольно страшной ситуации.

Басков поведал о том, что однажды попал в серьезную аварию. С тех пор артист принял решение не садиться за руль.

Инцидент стал для него важным уроком, и певец осознал, что в жизни бывают моменты, когда необходимо поставить личную безопасность на первое место. Перед концертом "А я — артист", который проводился в честь 75-летия Александра Буйнова, Басков рассказал о своих переживаниях и о том, как его творческая натура иногда мешает сосредоточиться на реальности.

"За рулем я не езжу после того, как я врезался давным-давно", — признался он.

Исполнитель подчеркнул, что такие случаи могут произойти с любым человеком, особенно когда он погружен в мир своих мыслей и эмоций. Певец также вспомнил курьезные ситуации на сцене.

"Со сцены падал. Однажды назад шел и прямо упал. Чего только не бывает на сцене. Бывало и с кресла падал", — рассказал артист с юмором.

Несмотря на все жизненные неудачи и стрессовые моменты, Басков старается оставаться позитивным и не поддаваться депрессии. Он научился отделять свои переживания от профессиональной деятельности, а также не позволять усталости затмить радость от творчества. "Я сначала думал, что человек должен все успеть, а потом понял, что человек ничего не должен стараться успевать. Он просто должен жить", — резюмировал артист.